Porsche compra il 70% di azioni Varta che produce celle per EV

Il 4 marzo 2025, Porsche AG ha ufficialmente annunciato l’acquisizione di V4Drive GmbH dal Gruppo VARTA AG, consolidando il suo impegno nello sviluppo e nella produzione di celle cilindriche agli ioni di litio ad alte prestazioni. Chiariamo subito che questa acquisizione non ha nulla a che vedere con le batterie Varta Automotive (di proprietà di Clarios) che abbiamo raccontato nei video sulle Batterie Auto come Varta Brand Ambassador. Con questa operazione, Porsche diventa l’azionista di maggioranza al 70% di V4Drive e si prepara all’espansione della produzione di celle cilindriche per veicoli elettrificati.

PORSCHE CON VARTA GUARDA OLTRE L’AUTOMOTIVE

L’acquisizione di V4Drive da parte di Porsche in realtà ventilava da tempo e difatti rappresenta un’evoluzione naturale della partnership tra Porsche e V4Drive Battery, che già collaboravano nella produzione di celle agli ioni di litio per applicazioni automotive. Con il rebranding in V4Smart, l’azienda ridefinisce la propria identità per evidenziare che le sue celle “ultra-performanti” possono trovare impiego in settori diversi oltre quello automobilistico, aprendo nuove opportunità di mercato, spiega un comunicato del Costruttore automobilistico.

LE CELLE VARTA PER LE BATTERIE AL LITIO DELLE PORSCHE 911 GTS

Le celle di V4Smart sono già state integrate nei modelli Porsche 911 GTS come booster cells. Albrecht Reimold, Membro del Consiglio di Amministrazione per la Produzione e la Logistica di Porsche AG, ha dichiarato: “Le booster cells ci consentono di trasferire la tecnologia del motorsport nelle nostre vetture di serie. Come componente chiave del sistema di propulsione T-Hybrid, garantiscono prestazioni di guida eccezionali per la nostra iconica 911. Con la creazione di V4Smart, puntiamo a rafforzare ulteriormente la nostra capacità di innovazione.”

Attualmente, la produzione avviene presso il sito di Ellwangen, che è già stato ottimizzato per la produzione in serie proprio grazie al contributo di Porsche Werkzeugbau GmbH. A partire da aprile 2025, la produzione verrà estesa anche al nuovo stabilimento di Nördlingen.

I PIANI DI PORSCHE CON VARTA AG

La gestione della joint venture sarà affidata a Lutz Kramer come Presidente del Consiglio di Amministrazione (già in Porsche Werkzeugbau GmbH), Andreas Tschürtz come Direttore della Produzione (ex VARTA AG) e Monika Steuss come Direttore Finanziario (ex Porsche AG). Entro la fine del 2025, l’azienda prevede di espandere la propria forza lavoro fino a circa 375 dipendenti nei due stabilimenti produttivi, assorbendo un numero significativo di risorse dal Gruppo VARTA AG.

Parallelamente a questa operazione, Porsche AG vuole acquisire anche una quota di VARTA AG per supportare il percorso di ristrutturazione del gruppo (che versa in difficoltà finanziarie da qualche tempo). Tuttavia, questa transazione non è ancora stata completata.