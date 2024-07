Porsche ci ripensa: torna a sviluppare il V8 biturbo per la Cayenne

Mentre la politica UE si orienta sempre più verso l’elettrificazione, Porsche ha recentemente confermato il suo impegno nel continuare a sviluppare motori a combustione interna almeno fino al 2030. Questa decisione riflette un approccio realistico e pragmatico verso la transizione energetica, riconoscendo che il passaggio a un parco auto completamente elettrico richiederà più tempo del previsto.

PORSCHE CAYENNE AVRA’ TRE POWERTAIN DIVERSI

La quarta generazione della Porsche Cayenne sarà uno dei modelli di punta nel nuovo corso dell’azienda. Prevista a trazione completamente elettrica, questa versione del popolare SUV sta già affrontando rigorosi test su strada con i primi prototipi mimetizzati.

Tuttavia, accanto a questa svolta verso l’elettrico, Porsche non abbandona la sua tradizione di eccellenza nei motori termici e ibridi, garantendo una gamma di scelte che soddisferanno i diversi gusti e necessità dei clienti globali.

PORSCHE CONTINUA LO SVILUPPO DI MOTORI TERMICI E IBRIDI

Porsche ha sempre voluto distinguersi per la sua capacità di combinare prestazioni dinamiche, comfort e innovazione in un unico veicolo. La Cayenne, che ha definito questi standard per oltre due decenni, continuerà a offrire queste caratteristiche anche nella sua quarta generazione, elettrica e non. Oliver Blume, CEO di Porsche AG, ha dichiarato: “La Cayenne si è sempre distinta come auto sportiva per eccellenza nel segmento di appartenenza. A metà di questo decennio, la quarta generazione definirà gli standard di questo segmento come SUV elettrico”. Tuttavia, Blume ha anche sottolineato che Porsche continuerà a proporre potenti ed efficienti modelli con motori termici e ibridi nella prossima decade.

L’attuale generazione della Cayenne, recentemente aggiornata con uno dei più significativi interventi di prodotto nella storia di Porsche, sarà ulteriormente sviluppata con importanti investimenti tecnologici. Particolare attenzione sarà dedicata alla trasmissione, con un focus sull’efficienza del V8 biturbo costruito a Zuffenhausen. Gli interventi tecnici previsti garantiranno che questo motore soddisfi i futuri requisiti legislativi dello standard Euro 7 e continui a rappresentare un punto di riferimento nel suo segmento.

PORSCHE: UN FUTURO ELETTRICO MA EQUILIBRATO

Porsche è fermamente impegnata nella mobilità elettrica, con l’obiettivo di avere l’80% delle sue vendite totali costituito da modelli completamente elettrificati entro il 2030, a seconda delle richieste dei clienti e dello sviluppo dell’elettromobilità a livello globale. La quarta generazione della Cayenne, basata sulla piattaforma Premium Platform Electric (PPE) con architettura a 800 Volt, sarà fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Gli sviluppi in corso non riguardano solo le prestazioni di guida, ma anche la ricarica rapida e ad alta potenza, l’efficienza energetica e il comfort nell’uso quotidiano, assicurando che la Cayenne rimanga un leader nel suo segmento.

Michael Steiner, Membro del Consiglio di Amministrazione responsabile delle attività di Ricerca & Sviluppo di Porsche AG, ha commentato: “La flessibilità dell’architettura PPE ci consente di integrare le più recenti tecnologie in materia di sistemi ad alto voltaggio, powertrain e chassis, portando la Cayenne a un livello completamente nuovo”.