Pneumatici Ricostruiti: i 5 vantaggi per le flotte con Euromaster

La gestione di una flotta di mezzi comporta sfide continue, dalla sicurezza alla manutenzione, fino all’ottimizzazione dei costi e della redditività. Non meno importante è anche la sostenibilità che attraverso gli pneumatici ricostruiti può portare anche enormi benefici all’ambiente. Nei prossimi paragrafi vi raccontiamo i 5 vantaggi che gli operatori della logistica possono trovare nella rete di officine Euromaster in Europa, il punto di riferimento per la gestione e la manutenzione delle flotte di mezzi pesanti e commerciali leggeri, che va oltre la sostituzione degli pneumatici.

1. PNEUMATICI RICOSTRUITI ADATTI AD OGNI MEZZO

Uno dei maggiori punti di forza di Euromaster è la sua competenza maturata nel settore degli pneumatici ricostruiti, una scelta sempre più strategica per le flotte di mezzi pesanti, ma anche nuovi o riscolpiti. Gli pneumatici ricostruiti, realizzati mediante processi standardizzati, mantengono la stessa carcassa dello pneumatico originale, ma con un nuovo battistrada applicato tramite vulcanizzazione. Questo processo garantisce che le gomme possano percorrere molti altri chilometri, offrendo prestazioni pari a quelle di uno pneumatico nuovo. Gli specialisti Euromaster sono in grado di consigliare gli pneumatici adeguati all’utilizzo del veicolo (in condizioni frequenti di asfalto, pioggia, neve, ghiaccio, etc.) e ai percorsi che dovrà affrontare (lungo raggio, regionali, con accelerazioni e frenate continui, etc.), tra un’ampia gamma di pneumatici ricostruiti (come i Michelin Remix e Recamic), ma anche riscolpiti o nuovi.

Gli pneumatici ricostruiti possono essere personalizzati con oltre 350 combinazioni di sculture, a seconda dei Marchi e delle tipologie, offrendo una soluzione adattabile a vari impieghi e tipo di strada. L’esperienza dei professionisti Euromaster nel consigliare gli pneumatici più adatti per l’utilizzo dei mezzi è un plus di elevato valore, poiché concorre al raggiungimento dei target di risparmio ed efficienza.

2. RIDUZIONE DEI COSTI OPERATIVI

Grazie all’impiego di pneumatici ricostruiti e ai servizi di cui parliamo qui sotto, la rete di specialisti Euromaster aiuta le flotte a risparmiare fino al 40% rispetto al costo degli pneumatici nuovi, senza compromettere la qualità e la sicurezza. Gli pneumatici ricostruiti offrono prestazioni in termini di tenuta di strada, resistenza e durata comparabili a quelli nuovi, ma a un prezzo nettamente inferiore. Non è affatto vero che gli pneumatici ricostruiti sono meno sicuri, se si orienta la scelta su marche di penumatici ricostruiti di qualità e secondo elevati standard consigliati da Euromaster. In questo articolo spieghiamo come avviene la ricostruzione degli pneumatici Michelin Remix.

3. EUROMASTER AIUTA A RIDURRE IL CONSUMO DI CARBURANTE

Oltre a scegliere pneumatici ricostruiti, in alternativa a quelli riscolpiti o nuovi, i controlli e la manutenzione costanti sono fondamentali per ridurre anche il consumo e i costi di carburante, con un risparmio fino a 2 litri ogni 100 km. Questo risparmio diventa particolarmente significativo quando si moltiplica per i milioni di chilometri l’anno di una flotta. Euromaster offre diverse soluzioni di assistenza su misura, ad esempio:

Master Start è la soluzione più semplice per gestire gli interventi sui mezzi della flotta ed avere lo stesso servizio in tutta Italia , fatturazione e reportistica completa centralizzate;

è la soluzione più semplice per gestire gli interventi sui mezzi della flotta ed avere , fatturazione e reportistica completa centralizzate; Master Care è la soluzione che permette la gestione programmata degli pneumatici per la flotta di autocarri. In particolare, prevede il monitoraggio regolare dello stato degli pneumatici, prevenzione dell’usura eccessiva e programmazione degli interventi di manutenzione;

è la soluzione che permette la per la flotta di autocarri. In particolare, prevede il regolare dello degli pneumatici, dell’usura eccessiva degli interventi di manutenzione; Master Fleet è la soluzione all-inclusive per la flotta, cioè gestione della flotta a 360°, pianificazione dei costi, monitoraggio delle attività, pagamento secondo un canone mensile concordato preventivamente e verifica trimestrale di interventi e costi sostenuti;

4. MENO CO2 E MATERIE PRIME SPRECATE CON GLI PNEUMATICI RICOSTRUITI

Oltre ai vantaggi economici, l’utilizzo di pneumatici ricostruiti consigliati dagli specialisti della rete Euromaster rappresenta una scelta sostenibile. Ogni 100 pneumatici ricostruiti consentono di risparmiare oltre 6 tonnellate di CO2 in meno emesse e fino a 5 tonnellate di materie prime utilizzate per la produzione di pneumatici nuovi. Inoltre, grazie alla possibilità di rigenerare una gomma più volte, si riduce significativamente l’impatto ambientale legato alla produzione e allo smaltimento degli pneumatici. Altro aspetto quest’ultimo di non poco conto, se si considerano i costi e le emissioni di stoccaggio, trasporto e smaltimento in discarica.

5. SICUREZZA E PROFESSIONALITÀ NELLA RETE EUROMASTER IN EUROPA

Come anticipato, Euromaster non si limita solo alla gestione degli pneumatici, ma offre un servizio completo di assistenza e manutenzione per camion e autocarri. La continuità operativa della flotta è assicurata attraverso i meccanici e i gommisti degli oltre 350 Centri Euromaster in Italia pronti ad intervenire per la risoluzione dei guasti direttamente presso la flotta con servizi di manutenzione e riparazione veloci ma effettuati sempre nel massimo rispetto della sicurezza.

Aderendo invece a Euromaster Assistance si ha la garanzia di soccorso stradale 24 h e 7/7 (anche durante le festività) in Italia e all’estero, con oltre 300 Centri di Servizio in Italia e 2.500 in Europa, sia lungo la viabilità ordinaria che le autostrade. Inoltre, prezzi trasparenti per i servizi erogati e i prodotti acquistati e la possibilità di scelta tra pneumatici per camion Michelin oppure altri pneumatici premium, medium o economy.