Piano UE Automotive, ETRMA: “non trascurare gli pneumatici”

L’European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association (ETRMA) ha sottolineato la centralità del settore degli pneumatici per la competitività e la stabilità economica dell’Unione Europea. Nonostante il riconoscimento da parte della Commissione Europea dell’urgenza di adottare misure per salvaguardare l’industria automobilistica, il piano d’azione dell’UE sembra non tenere adeguatamente conto delle potenzialità e del ruolo cruciale del comparto pneumatici. E’ Adam McCarthy Segretario Generale ETRMA a mettere nero su bianco queste priorità in una missiva indirizzata alla Commissione europea.

PNEUMATICI FONDAMENTALI NELLA MOBILITÀ E NELL’ECONOMIA

L’ETRMA parte da un’oggettività consolidata: gli pneumatici non sono un semplice componente dei veicoli poiché la loro influenza si estende alla sicurezza stradale, all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale. Le loro prestazioni determinano il consumo di carburante attraverso la resistenza al rotolamento o l’autonomia nei veicoli elettrici, impattando così direttamente le emissioni e l’autonomia dei mezzi di trasporto. In altre parole, senza pneumatici efficienti, mobilità ed economia non possono avanzare in modo sostenibile.

ACCESSO AI DATI DEI VEICOLI: OSTACOLO ALL’INNOVAZIONE DEGLI PNEUMATICI

L’accesso ai dati in tempo reale dei veicoli è essenziale per il settore degli pneumatici, così come per altri fornitori di servizi indipendenti, al fine di sviluppare soluzioni innovative e migliorare la sicurezza. Tuttavia, la decisione della Commissione di valutare l’impatto del Data Act prima di adottare ulteriori misure – secondo l’ETRMA – rallenta i benefici che un quadro normativo chiaro potrebbe offrire immediatamente al settore.

REGOLAMENTAZIONE E SOSTENIBILITÀ PNEUMATICI: UN EQUILIBRIO CRITICO

Gli pneumatici sono tra i componenti più regolamentati del veicolo, coprendo aspetti di sicurezza, emissioni ambientali e circolarità. Tuttavia, la sovrapposizione di normative ambientali e obblighi di conformità, genera inefficienze e oneri amministrativi superflui. È il motivo per cui l’ETRMA invita l’UE a semplificare il quadro regolatorio per favorire la ricerca e sviluppo e attrarre investimenti nella produzione europea.

RICICLO, SOSTENIBILITÀ E MATERIE PRIME PER GLI PNEUMATICI IN EUROPA

L’impegno della Commissione nella raccolta di dati sul riciclo è un passo avanti, ma senza incentivi concreti e tempistiche definite, l’ETRMA teme che i progressi rimarranno lenti. Il settore degli pneumatici è già all’avanguardia nella sostenibilità, grazie a tecniche come la ricostruzione pneumatici Truck e Bus, che riducono l’uso di materie prime vergini e le emissioni. L’associazione europea sostiene politiche mirate che dovrebbero incentivare l’adozione di pneumatici ricostruiti e armonizzare i criteri End-of-Waste per i materiali derivati dagli pneumatici.

L’ETRMA afferma che il piano della Commissione si concentra principalmente sulle materie prime per la produzione di batterie agli ioni di litio, indispensabili per lo sviluppo di una catena di fornitura interna per la transizione elettrica. Tuttavia viene trascurata la produzione della gomma naturale, elemento essenziale non solo per gli pneumatici, ma anche per altri componenti automobilistici fondamentali come tergicristalli, guarnizioni e isolamenti elettrici.

L’IMPATTO DEGLI PNEUMATICI SULLA DECARBONIZZAZIONE DELLE FLOTTE

La proposta della Commissione sulla decarbonizzazione delle flotte aziendali è un’opportunità per favorire la mobilità sostenibile. Tuttavia, il ruolo degli pneumatici nell’abbattimento delle emissioni non sarebbe sufficientemente valorizzato. Pneumatici ad alte prestazioni possono ridurre il consumo di carburante fino al 7,5%, con un impatto significativo sulle emissioni di CO₂. L’ETRMA chiede politiche UE per promuovere l’adozione di pneumatici efficienti dal punto di vista energetico e incentivare la ricostruzione come pratica sostenibile per prolungarne la durata.

“I dialoghi annunciati con gli operatori del settore non devono trascurare l’importanza degli pneumatici per l’efficienza dei veicoli, la sicurezza stradale e la sostenibilità. – scrive Adam McCarthy – ETRMA resta impegnata a collaborare con la Commissione e le parti interessate per adottare misure decisive che rafforzino l’intero ecosistema della mobilità, compreso il settore degli pneumatici, in modo che la produzione europea rimanga resiliente, sostenibile e competitiva a livello globale.”