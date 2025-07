OMODA JAECOO MOBILITY: partnership su NLT con Ayvens Italia

Nel panorama automobilistico italiano si affaccia una nuova realtà destinata a ridefinire i confini della mobilità contemporanea: OMODA JAECOO MOBILITY. Il nuovo brand nasce dalla sinergia strategica tra OMODA – JAECOO, marchio emergente del colosso cinese Chery, e Ayvens, operatore di riferimento nel settore del noleggio a lungo termine e della mobilità sostenibile. Questa partnership rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di ingresso del gruppo nel mercato italiano, offrendo una proposta flessibile e incentrata sul cliente. In un’intervista esclusiva, che fa parte dello Speciale Aftersales Brand Emergenti, raccontiamo invece come OMODA – JAECOO si prende cura dei clienti in Italia.

OMODA JAECOO MOBILITY: UNA FORMULA SU MISURA PER PRIVATI E AZIENDE

L’accordo prevede il lancio di una gamma completa di soluzioni di noleggio a lungo termine rivolte sia ai privati che al mondo business (aziende e professionisti con P.IVA). Il tutto sarà gestito da Ayvens Italia, che curerà l’intero ciclo del contratto, dalla valutazione iniziale fino ai servizi post-vendita, attraverso una rete capillare di oltre 60 punti vendita sul territorio nazionale. L’obiettivo è offrire un’esperienza d’uso senza preoccupazioni, altamente personalizzabile, con pacchetti full-service che includono manutenzione, assicurazione e assistenza.

LA GAMMA DI VEICOLI OMODA JAECOO MOBILITY

Al centro dell’offerta di OMODA JAECOO MOBILITY ci sono modelli di nuova generazione, progettati per coniugare efficienza, tecnologia e attenzione all’ambiente. Il SUV compatto Omoda 5, disponibile in versione benzina e full electric, si rivolge a chi cerca praticità e stile in ambito urbano. Il Jaecoo 7 Super Hybrid, con 130 km di autonomia elettrica e oltre 1.200 km totali, unisce prestazioni e sostenibilità. Infine, la Omoda 9 Super Hybrid AWD rappresenta il top di gamma: trazione integrale, comfort elevato e una dotazione premium per un’esperienza di guida superiore.

OMODA JAECOO GUARDA A UNA MOBILITÀ EVOLUTA E ACCESSIBILE

La nascita di OMODA JAECOO MOBILITY risponde a un mercato in profonda evoluzione, in cui flessibilità e sostenibilità sono sempre più centrali. “Questa alleanza strategica rappresenta un’opportunità fondamentale per arricchire la nostra offerta sul mercato italiano – ha commentato Antonio Stanisci, Commercial Director di Ayvens Italia – mettendo a disposizione dei nostri clienti veicoli innovativi e sostenibili grazie a un partner di eccellenza.” Con questa iniziativa, Omoda & Jaecoo e Ayvens tracciano insieme la rotta verso una mobilità più moderna, accessibile e consapevole.