OCR Pneumatici: arriva l’API che aiuta gommisti e autoriparatori

La tecnologia OCR per gli pneumatici è alla base di un’applicazione sviluppata appositamente per agevolare tutte le operazioni di verifica e manutenzione gomme. Si chiama Anyline, l’applicazione che scansiona e riconosce le marchiature presenti sulle gomme in modo veloce. Tra i vantaggi principali, oltre a velocizzare il controllo, l’OCR pneumatici, previene errori dovuti all’inserimento manuale. Ecco come funziona.

CONTROLLARE GLI PNEUMATICI CON LA TECNOLOGIA OCR

La tecnologia OCR (Riconoscimento ottico dei caratteri) è una soluzione che si è affermata molto negli anni, seconda solo ai codici a barre e QR Code. A differenza di questi ultimi, l’OCR pneumatici sfrutta esclusivamente la capacità del software di riconoscere le marchiature poste sulla spalla degli pneumatici. Molti produttori di pneumatici applicano già il codice a barre sul bordo del tallone, cioè quella superficie di adesione tra cerchio e pneumatico. Tuttavia serve prevalentemente a tracciare le gomme dalla produzione allo smaltimento. Quindi per vederlo potrebbe essere necessario staccare la gomma dal cerchio. L’OCR per pneumatici è molto più veloce di un controllo tradizionale.

LA VERIFICA PNEUMATICI TRAMITE OCR RICHIEDE IL 20% DEL TEMPO

La tecnologia OCR non è recentissima, ma gli ambiti in cui trova applicazione crescono sempre di più soprattutto quando non è così semplice ricorrere a codici a barre e QR Code. L’App Anyline è stata sviluppata per riconoscere le marcature tipicamente curve e riesce a leggere i caratteri anche nella condizione più critica legata alla tonalità nero su nero e con basso contrasto luminoso. Dai numeri di identificazione degli pneumatici ad esempio il DOT gomme, le dimensioni degli pneumatici e i numeri di serie si possono ottenere rapidamente varie informazioni come:

l’età;

le caratteristiche;

il luogo di produzione degli pneumatici.

Il video sotto mostra chiaramente come funziona l’app OCR pneumatici Anyline.

DOVE SCARICARE L’OCR PNEUMATICI

L’applicazione Anyline per leggere gli pneumatici non è un’app per smartphone ma un’API (application programming interface). Vuol dire che il software è stato sviluppato per essere integrato in Applicazioni, siti web e architetture software già esistenti. Si tratta sicuramente di un valido aiuto che le aziende possono anche testare prima di implementarlo, basta fare richiesta di una versione gratuita di prova per 30 giorni sul sito della società. In futuro comunque i controlli delle gomme saranno molto veloci anche grazie all’RFID negli pneumatici, che Michelin assieme ad altre aziende ha presentato ad Autopromotec.