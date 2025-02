Nolo Experience: i vantaggi del nuovo servizio di noleggio periferico

Il noleggio auto è un settore dinamico e in costante evoluzione capace di innovarsi per offrire soluzioni di mobilità flessibili e personalizzate, ma anche distanti dal tradizionale modo di concepire il servizio di noleggio auto. Una di queste crescenti realtà innovative è Nolo Experience che ha invertito il paradigma di noleggio veicoli per accorciare le distanze da privati e professionisti che hanno bisogno di un veicolo da noleggiare. Ne abbiamo parlato con Manuel Volta, co-founder di Nolo Experience, che ha risposto alle nostre domande, raccontandoci i vantaggi di Nolo Experience e cosa cambia rispetto ai tradizionali servizi di noleggio.

NOLO EXPERIENCE: UN’ESPERIENZA OLTRE IL SEMPLICE NOLEGGIO

Prima di entrare nel vivo dell’intervista, apriamo una breve parentesi su Nolo Experience. Con una rete di filiali in espansione, distribuite in Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, e un Punto Cortesia a Cortina, Nolo Experience si è affermato come partner affidabile per privati, professionisti e aziende, offrendo un servizio completo e senza pensieri. L’azienda, nata nel 2020 a Dueville, si basa su un approccio innovativo: un unico interlocutore che offre soluzioni personalizzate su misura per ogni tipo di cliente. Dai privati alle piccole e medie imprese, fino alle grandi aziende, Nolo Experience risponde direttamente alle esigenze più varie. La sua flotta, ad oggi composta da oltre 1000 veicoli tra auto e veicoli commerciali, cresce del 50% ogni anno, con un’offerta di modelli moderni e con i più elevati standard di sicurezza.

Secondo Manuel Volta il segreto del successo di Nolo Experience, sta proprio nella vicinanza e capacità di instaurare rapporti duraturi con i clienti, senza intermediari. Grazie alla presenza strategica nelle aree commerciali e industriali, lontano dal caos cittadino, Nolo Experience si distingue dai tradizionali noleggiatori focalizzati prevalentemente sul turismo. Ora passiamo la parola a Manuel Volta.

Quali soluzioni offre Nolo Experience per i privati?

“Dal noleggio auto ai veicoli commerciali, passando per pulmini a nove posti, veicoli isotermici e soluzioni di micromobilità: Nolo Experience offre il veicolo e la formula di noleggio ideale per ogni necessità, dal breve al medio fino al lungo termine”.

Quali modelli e per quali esigenze i clienti privati scelgono solitamente il noleggio a breve termine?

“Vacanze, weekend fuoriporta, traslochi, necessità di un’auto sostitutiva, occasioni speciali: i motivi per i quali i nostri clienti scelgono il noleggio a breve termine sono davvero numerosi. Solitamente, per esigenze impreviste e spostamenti temporanei, vengono scelte autovetture di piccole dimensioni. Per i veicoli commerciali dipende un po’ dall’esigenza di trasporto: c’è chi richiede il classico Fiat Ducato per un trasloco imminente, chi invece preferisce un Fiat Scudo perché magari deve portare la moto in pista. Come detto, le esigenze sono davvero molteplici”.

Perché i privati scelgono il noleggio a lungo termine di Nolo Experience?

“Sicuramente per l’eliminazione dei costi imprevisti. Il nostro canone mensile fisso include tutto: dalla manutenzione all’assicurazione, fino a bollo, tagliando e assistenza stradale 24/7, per rendere la gestione del budget più semplice e senza sorprese. Nell’arco di qualche anno le esigenze, sia lavorative che personali, possono facilmente cambiare. Il noleggio a lungo termine garantisce la flessibilità necessaria per cambiare anche l’auto, senza alcun onere. Il cliente può avere la sicurezza di guidare un’auto moderna e sicura, senza preoccuparsi della sua svalutazione. I nostri veicoli sono dotati delle ultime tecnologie e dei più elevati standard di sicurezza. Per qualsiasi guasto o in caso di incidente, si può contare su un’officina autorizzata che in breve tempo risolve ogni problematica. Tecnologie sempre più sofisticate, leggi sulle emissioni stringenti, nuovi modelli in uscita ogni mese, incertezza sulle alimentazioni, ADAS avanzati: in un mondo in cui le auto perdono di valore sempre più velocemente, il noleggio ci permette anche di provare se una determinata auto fa al caso nostro, senza il peso dell’acquisto”.

Quali auto sono più richieste dai privati per il noleggio a lungo termine?

“Per quanto riguarda le auto, abbiamo notato come da un po’ i grandi SUV e le ammiraglie stiano scomparendo in favore di vetture più pratiche, come i SUV compatti e le utilitarie. Tra i modelli più noleggiati nel 2024 troviamo Peugeot 3008, Ford Puma, Fiat Panda e Renault Clio. Abbiamo riscontrato una leggera crescita, indirettamente indotta dal mercato, per quanto riguarda l’alimentazione ibrida (mild e full hybrid). L’elettrico stenta ad ingranare, mentre il diesel rimane ancora la scelta preferita”.

Perché noleggiare un veicolo a breve termine con Nolo Experience?

“Nolo Experience non nasce per concentrarsi sul cliente turistico, come invece fa la maggior parte dei ‘Rent a Car’ posizionati in aeroporti o stazioni ferroviarie, ma per proporre un noleggio di prossimità per il pubblico locale. Ci posizioniamo sempre in aree commerciali e industriali, nella prima periferia proprio per evitare il caos cittadino. Parliamo direttamente con i nostri clienti, non ci sono broker o tour operator di mezzo, e forniamo loro una consulenza dedicata che molto spesso ci permette di instaurare un rapporto anche duraturo”.

Quali sono invece i vantaggi di noleggiare un veicolo a lungo termine con Nolo Experience?

“Ad oggi, il principale punto di riferimento che i privati hanno per parlare del noleggio a lungo termine sono i concessionari, che però non hanno come principale interesse quello di vendere il noleggio a lungo termine. Nolo Experience propone invece dei consulenti e degli spazi dedicati ai privati per fare anche cultura del noleggio: passare dal concetto di proprietà al noleggio rappresenta infatti, ancora per molti, una strada sconosciuta da intraprendere. Il nostro obiettivo è quello di supportare il cliente durante tutto il percorso, arrivando alla scelta della soluzione di mobilità più indicata senza pensieri e, soprattutto, imprevisti. Durante tutto il periodo di noleggio, il nostro team di assistenza clienti è disponibile per qualsiasi esigenza”.

Esistono degli incentivi 2025 per chi vuole noleggiare un veicolo a lungo termine?

“No. Ci sono delle promozioni dettate dal fatto che, rispetto a un concessionario che vende auto su ordinativo, la società di noleggio funge da gruppo di acquisto perché compra migliaia di auto l’anno e riesce a prospettare delle macchine con una forte scontistica, considerando che sono stati già programmati degli stock”.

Se guardiamo al solo noleggio di veicoli per privati, com’è andato il 2024? Previsioni per il mercato 2025?

“Abbiamo registrato una crescita del 30% rispetto all’anno precedente. Per il 2025, ci siamo posti obiettivi ambiziosi per rafforzare la posizione di Nolo Experience come partner di riferimento per la mobilità aziendale per tutti i cittadini. Puntiamo ad aumentare la nostra quota di mercato attraverso una presenza sempre più capillare sul territorio. Da un lato, proseguiremo con la nostra campagna di affiliazione commerciale in franchising, che ci permetterà di avvicinarci ulteriormente alle esigenze locali con l’apertura di nuove filiali. Dall’altro, per essere sempre più vicini ai privati e rispondere in maniera sempre più rapida e flessibile, abbiamo in programma di dare vita anche a dei Punti Cortesia”.