Noleggio a lungo termine in crescita: +6,6% di contratti nell’H1 2025

Il mercato del noleggio a lungo termine (NLT) prosegue il suo trend positivo nel primo semestre del 2025, registrando una crescita significativa del +6,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo quanto riportato da UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), i contratti stipulati tra gennaio e giugno hanno raggiunto quota 542.353, segnale di una domanda ancora solida, nonostante alcune evoluzioni nelle dinamiche tra tipologie di utenti e preferenze di utilizzo.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE: SOCIETÀ E PRIVATI

A trainare il comparto restano le società, che rappresentano l’86,1% dei contratti stipulati (466.780 unità), lasciando ai privati una quota ancora contenuta ma in crescita (13,9%, pari a 75.573 contratti), grazie a un incremento del +10,3% su base annua. In questa guida parliamo nel dettaglio dei servizi inclusi con il NLT privati.

All'interno della categoria "società", tuttavia, si osservano spostamenti interessanti: le aziende non automotive, pur mantenendo la quota più rilevante (62,7%), perdono ben 10,2 punti percentuali e registrano un calo nei volumi pari all'8,3%. All'opposto, crescono in modo esponenziale le società di noleggio a breve termine (NBT), che raddoppiano la loro incidenza passando dal 7,6% al 16,2% (+125,5% in volumi). Positivi anche i dati di Dealer e Costruttori (+22,5%) e delle stesse società di Noleggio a lungo termine (+39,0%).

CONTRATTI PIÙ BREVI: DIMINUISCE LA DURATA MEDIA

Un’altra evidenza importante riguarda la durata media dei contratti, scesa a 21 mesi dai 23 del 2024. Il calo è generalizzato, anche se con intensità diverse:

le aziende non automotive scendono a 24 mesi ;

scendono a ; i privati a 22 mesi ;

a ; i Dealer e Costruttori a 15 mesi;

a 15 mesi; le società di NLT a 14 mesi ;

a ; le società di NBT a 9 mesi.

ALIMENTAZIONI NOLEGGIO: DIESEL TRA LE FLOTTE, IBRIDO TRA I PRIVATI

La diversificazione delle alimentazioni si conferma un elemento centrale nel mercato del NLT. Il diesel rimane la scelta principale per le aziende non automotive (39,1%) e per il Noleggio a lungo termine (37,8%), mentre il benzina domina tra le società di NBT (52,4%) e i Dealer e Costruttori (28,3%).

I privati mostrano invece una maggiore propensione verso l’ibrido (30,4%) e detengono anche la quota più alta di veicoli plug-in hybrid (11,8%). Le vetture completamente elettriche (BEV) trovano il loro mercato di riferimento principalmente nei contratti stipulati da Dealer e Costruttori (26,1%). Rimangono marginali le motorizzazioni a metano e GPL.

Dal punto di vista dei segmenti, i SUV continuano a rappresentare la tipologia di carrozzeria più scelta con il 58,5% dei contratti, distanziando nettamente le Berline (29,3%) e le Station Wagon (10%). In particolare, i SUV di segmento C si impongono come modello di riferimento (26,3%), apprezzati trasversalmente da Privati (31,6%), Aziende non-automotive (28,4%) e società di NLT (24,3%). Tra le Berline, prevalgono quelle del segmento B (11,2%), sostenute principalmente da NBT (17,6%) e NLT (15,5%).

CONTRATTI DI NOLEGGIO SU AUTO IMMATRICOLATE NEL 2024

Interessante anche il focus UNRAE sui contratti di noleggio a lungo termine relativi ad auto immatricolate nel 2024 al 30 giugno 2025 risultano:

165 le unità oggetto di noleggio, prevalentemente da aziende non automotive (63,7%);

le unità oggetto di noleggio, prevalentemente da (63,7%); noleggio a breve termine (16,2%);

(16,2%); noleggio a lungo termine privati (12,7%).

In questo bacino, le vetture ibride guidano la classifica delle alimentazioni (37,2%), seguite da diesel (28,0%) e benzina (21,7%). Le BEV si attestano al 4,9%, mentre le PHEV raggiungono il 7,4%.