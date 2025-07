Motore Umano: il 4 ottobre, l’evento sul futuro delle officine auto

Nel cuore del Friuli Venezia Giulia si accende il motore di una rivoluzione silenziosa ma decisiva. Si chiama – non a caso – Motore Umano ed è l’evento che, il prossimo 4 ottobre 2025 a Udine, metterà al centro una verità troppo spesso dimenticata: senza persone, nessuna officina può funzionare. Meccatronici, imprenditori, carrozzieri e gommisti: tutti chiamati a raccolta per affrontare, con strumenti concreti, la crisi occupazionale che sta colpendo duramente l’aftermarket automobilistico italiano.

MOTORE UMANO: L’EVENTO ORGANIZZATO DA MONDO MECCATRONICO

Promosso con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e il supporto di CNA e Confidimprese FVG, Motore Umano nasce da un’urgenza reale: nei prossimi 10 anni potremmo perdere il 50% degli autoriparatori italiani, secondo le stime. Un dato da non sottovalutare, poiché mette a rischio l’intero comparto dell’autoriparazione e, a cascata, l’intera filiera automotive.

“Il problema non è solo trovare nuovo personale, ma creare aziende che sappiano attrarre e trattenere i talenti”, sottolinea Vittorio Bacchetti, fondatore di Mondo Meccatronico e ideatore dell’iniziativa. “L’approccio va ribaltato: servono cultura organizzativa, valorizzazione delle competenze e nuove modalità di relazione tra titolari e collaboratori”.

UN FORMAT CHE UNISCE ISPIRAZIONE E AZIONE

Motore Umano propone un format ibrido tra formazione, networking e recruiting, capace di parlare sia ai titolari d’azienda sia ai giovani in cerca di lavoro qualificato. Tra gli appuntamenti previsti dal programma:

Talk ispirazionali e testimonianze di imprenditori che hanno innovato con successo.

che hanno innovato con successo. Workshop su onboarding , gestione del personale e benessere organizzativo.

, gestione del organizzativo. Focus su contrattualistica, welfare e strumenti per motivare le risorse.

per motivare le risorse. Un Recruiting Day dedicato, dove aziende e candidati potranno incontrarsi e sostenere colloqui direttamente sul posto.

L’obiettivo è creare connessioni tra domanda e offerta, tra generazioni e competenze, per garantire al settore un futuro sostenibile.

TUTTA LA FILIERA È COINVOLTA

L’invito è esteso a tutti gli attori dell’aftermarket: non solo officine, ma anche fornitori, ricambisti, aziende di attrezzature e realtà formative. Perché – come recita il comunicato stampa dell’evento – se si ferma la manutenzione, si blocca l’intero ecosistema dell’aftermarket indipendente (IAM). Investire oggi su chi lavora nelle officine significa garantire domani un mercato vivo, innovativo e competitivo.

La partecipazione è gratuita per meccatronici, carrozzieri e gommisti, ma i posti sono limitati: iscriviti subito su www.motoreumano.it per assicurarti un posto. Per mettersi in contatto con l’organizzazione, si può inviare un’email a contatta@mondomeccatronico.com o chiamare il numero +393347944492.