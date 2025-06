Autohero assume: quasi 30 posizioni aperte nell’autoriparazione

Autohero, il più grande shop online B2C di riferimento in Europa per comprare auto usate online, ispezionate e ricondizionate, punta con decisione sull’Italia. Il brand, che fa parte di AUTO1 Group, ha annunciato l’apertura di 30 nuove posizioni lavorative nel settore autoriparativo in Italia, all’interno di un piano di sviluppo del gruppo ancora più ampio, che prevede la creazione di circa 300 nuovi posti di lavoro nel Paese. Un segnale chiaro che conferma quanto l’automotive abbia bisogno di operatori specializzati, non solo nell’ambito della riparazione. Nei prossimi paragrafi vi raccontiamo quali sono i profili professionali che cerca Autohero in Italia e come candidarsi.

MERCATO DELL’USATO SEMPRE PIÙ CENTRALE

Il piano di potenziamento di Autohero conferma la vitalità del mercato delle auto usate, ma anche il ruolo strategico dell’Italia nel business model del gruppo. Una crescita che poggia su fondamenta solide: nel 2024 AUTO1 Group ha venduto circa 690.000 auto, con un incremento del 18% rispetto all’anno precedente. E Autohero, il suo brand B2C, continua a guidare l’innovazione nel settore grazie al suo modello digitale integrato e alla celebre consegna a domicilio con camion trasparente, divenuta simbolo di un’esperienza d’acquisto esclusiva.

LA PIATTAFORMA DIGITALE PER L’ACQUISTO DI AUTO USATE B2C

La decisione di Autohero di rafforzare la propria forza lavoro è una risposta diretta a una domanda crescente di auto usate da parte di privati, un trend in forte ascesa anche in Italia. Complice la crescente attenzione dei consumatori all’andamento dei prezzi delle auto nuove, alle nuove tecnologie e all’affidabilità a lungo termine, il mercato dell’usato si è evoluto, diventando una scelta consapevole e spesso preferita all’acquisto di un’auto nuova.

Autohero intercetta questa trasformazione offrendo una piattaforma completamente digitale B2C, che accompagna l’acquirente dalla scelta del veicolo fino alla consegna a domicilio, passando per un processo di ricondizionamento interno che garantisce qualità e controllo su ogni vettura.

LE POSIZIONI APERTE IN AUTOHERO IN ITALIA: DOVE E COME CANDIDARSI

Le nuove posizioni aperte da Autohero in Italia rappresentano un segnale chiaro: la richiesta di figure professionali nel settore automotive coinvolge un ecosistema molto articolato.

Sergio Turco, Director People Italy del Gruppo, dichiara: “Stiamo cercando sia profili con minore esperienza che professionisti con esperienze e competenze consolidate in svariati ambiti, dalle vendite agli esperti del settore auto, come i tecnici specializzati in meccanica automobilistica. Il nostro obiettivo è attrarre i migliori talenti e trattenerli in una prospettiva di lungo termine.”

Attualmente, sono 28 le posizioni aperte in ambito tecnico/automotive, affiancate da altre opportunità lavorative in ruoli commerciali, di guida e assistenza clienti. Tra questi, le figure professionali da inserire nell’organico di Autohero riguardano:

autista mezzi pesanti patente C ed E;

capofficina;

car washer;

carrozziere;

fotografo automotive;

gommista;

ingegnere gestionale;

lucidatore di auto;

magazziniere;

mascheratore/incartatore di carrozzeria;

meccanico;

montatore di carrozzeria;

operatore di piazzale;

perito automotive;

tecnico levabolli;

test driver;

Un’offerta variegata che riflette la complessità del business digitale dell’usato e l’esigenza di costruire un team solido e trasversale in grado di sostenere la crescita della domanda. A questo link puoi visualizzare le posizioni aperte in Autohero e filtrarle per città e area di competenza.