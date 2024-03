Mobilize: la strategia Renault per ridurre le emissioni dalle flotte

Mobilize, il brand del Gruppo Renault che propone servizi per la mobilità, ha annunciato la partecipazione alla prossima edizione del Salone Autonomy Mobility World Expo, in programma il 20 e il 21 marzo prossimi a Parigi. In occasione della fiera, Mobilize presenterà le sue soluzioni per la mobilità condivisa, la ricarica e la gestione delle flotte, con un focus mirato alla riduzione delle emissioni delle flotte, seguendo un trend del mercato che vede le flotte “guidare” l’elettrificazione del parco circolante. Vediamo i dettagli completi in merito.

LE SOLUZIONI MOBILIZE PER LA MOBILITA’ CONDIVISA

Moblize propone due soluzioni per la mobilità condivisa:

Moblize Share è un servizio di car sharing che punta a soddisfare le esigenze delle aziende più articolate e dei loro dipendenti ed è applicabile ai veicoli già esistenti, senza la necessità di rinnovare la flotta, oltre che a nuovi veicoli; per la gestione delle flotte è possibile utilizzare il tool digitale di glide.io

è un servizio di che punta a soddisfare le esigenze delle aziende più articolate e dei loro dipendenti ed è applicabile ai veicoli già esistenti, senza la necessità di rinnovare la flotta, oltre che a nuovi veicoli; per la gestione delle flotte è possibile utilizzare il tool digitale di glide.io Mobilize Duo & Bento; si tratta di veicoli compatti, connessi e al 100% elettrici, pensati per garantire gli spostamenti aziendali nelle aree urbane e periurbane, con accesso alle ZTL, dove previsto dalla normativa, e la possibilità di azzerare gli spostamenti aziendali

SOLUZIONI DI RICARICA: LA PROPOSTA DI MOBILIZE

Tra le novità che Mobilize proporrà al Salone Autonomy Mobility World Expo c’è anche Mobilize Power Solutions. Si tratta di un sistema chiavi in mano che punta a semplificare la ricarica di veicoli elettrici. La proposta di Mobilize prevede:

l’utilizzo di sistemi di ricarica compatibili con tutti i brand e tutti i tipi di veicoli

con tutti i brand e tutti i tipi di veicoli supporto in tutte le fasi del progetto, dalla consulenza iniziale passando per la progettazione, l’installazione, la gestione e la manutenzione

piattaforma software dedicata alla gestione delle attività di ricarica delle flotte, per ottimizzare i tempi, gestire gli accessi alle stazioni di ricarica e contenere il budget

dedicata alla gestione delle attività di ricarica delle flotte, per ottimizzare i tempi, gestire gli accessi alle stazioni di ricarica e contenere il budget tessera Mobilize Buusiness Pass che consente la ricarica di un veicolo elettrico presso sedi azionali oltre che al proprio domicilio e nelle stazioni pubbliche; in abbinamento all’app Mobilize Power Solutions è possibile accedere a oltre 600 mila punti di ricarica in Europa

GESTIONE DELLE FLOTTE: IL SISTEMA DI MOBILIZE

Per la gestione delle flotte, inoltre, Mobilize propone:

Mobilize Fleet Connect , una piattaforma web in grado di tenere traccia di tutti gli elementi delle flotte, dell’utilizzo e della ricarica, garantendo la possibilità di adottare tutte le contromisure necessarie per ottimizzare i costi (anche dal punto di vista della manutenzione, ordinaria e straordinaria) oltre che dei consumi e delle emissioni di CO2, pianificando spostamenti in antipico grazie all’integrazione delle funzionalità di geolocalizzazione

, una piattaforma web in grado di tenere traccia di tutti gli elementi delle flotte, dell’utilizzo e della ricarica, garantendo la possibilità di adottare tutte le contromisure necessarie per (anche dal punto di vista della manutenzione, ordinaria e straordinaria) oltre che dei e delle pianificando spostamenti in antipico grazie all’integrazione delle funzionalità di geolocalizzazione Mobilize Fleet Data; è un sistema che consente la raccolta dei dati in tempo reale dei veicoli (posizione, utilizzo, consumi, manutenzione) andando a integrarsi con l’attuale sistema di gestione delle flotte già in uso in un’azienda ma arricchendolo con informazioni aggiuntive con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo

LA CONFERENZA MOBILIZE

Il prossimo 20 marzo, a margine del Fleet & Corporate Mobility Summit, Mobilize terrà una conferenza dal titolo “Mobilità elettrica o come decarbonizzare la propria flotta con successo e anticipare i fabbisogni energetici”. L’evento, in programma a partire dalle 10:15, potrà essere seguito tramite il sito della fiera.