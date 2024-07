MG apre un HUB ricambi auto in Italia con consegna in 24 ore

SAIC Motor Italy ha inaugurato un nuovo magazzino ricambi a Tortona, in provincia di Alessandria, destinato a servire l’intera clientela italiana del brand MG. La struttura, che si estende su una superficie di 3.000 metri quadrati, è stata scelta per la sua posizione strategica tra Torino e Milano, vicino al porto di Genova e all’aeroporto di Malpensa. Con la diffusione delle auto di importazione, diventa centrale per i Costruttori saper rispondere tempestivamente alla domanda di ricambi per prevenire lunghe attese per la riparazione con le auto ferme in officina, come è successo con DR, che anche per questo motivo è stata sanzionata dall’Antitrust.

POSIZIONE STRATEGICA PER LA LOGISTICA DEI RICAMBI MG IN ITALIA

Il nuovo magazzino ricambi di MG è stato progettato per rispondere in modo efficiente alle richieste dei circa 60.000 clienti italiani che hanno scelto i modelli MG dal loro lancio nel mercato italiano, avvenuto poco più di tre anni fa.

Grazie a una fill-rate superiore al 95% e a una capacità mensile che prevede l’ingresso di 40 container e l’uscita di oltre 20.000 parti di ricambio, il magazzino promette tempi di consegna ridotti, con la possibilità di raggiungere la rete degli MG Store entro 24/48 ore, a seconda della località.

MG PUNTA A UN SERVIZIO DI LIVELLO SUPERIORE ANCHE NELL’AFTERSALES

“L’apertura del magazzino ricambi rappresenta un traguardo molto importante nel percorso di crescita del nostro brand e di consolidamento dell’organizzazione sul mercato italiano. L’apprezzamento che i clienti italiani hanno dimostrato verso i nostri prodotti ci riempie di orgoglio. Ma allo stesso tempo ci fa sentire la grande responsabilità che abbiamo nei loro confronti di rispondere con un servizio sempre più efficiente.”, ha dichiarato Andrea Bartolomeo, Country Manager di MG e Vice President di SAIC Motor Italy.

SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE DEL MAGAZZINO RICAMBI MG IN ITALIA

Il magazzino MG di Tortona non si distingue solo per la sua efficienza logistica, ma anche per il suo impegno verso la sostenibilità. L’azienda sostiene che la struttura è dotata di tecnologie per il risparmio energetico e utilizza mezzi di trasporto di ultima generazione per ridurre l’impatto delle emissioni in atmosfera. Questo approccio sostenibile riflette l’impegno di MG verso pratiche aziendali responsabili e un futuro più verde.