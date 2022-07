Manutenzione auto: il 35% degli italiani è fedele in base a qualità/prezzo

Perché gli italiani restano fedeli a un’officina o scappano a gambe levate? Ecco le risposte in un sondaggio sulla fedeltà e la manutenzione auto

Il prezzo è indiscutibilmente il criterio principale utilizzato dai consumatori per l’acquisto di beni e servizi ed è così anche con la manutenzione auto presso le officine. Un sondaggio tra gli automobilisti italiani ha evidenziato quali sono i fattori più influenti nella scelta dell’officina dove portare l’auto per la manutenzione e in base a quali criteri si stabilisce successivamente se ritornarci oppure no. Ecco tutti i dettagli dell’indagine.

RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO MANUTENZIONE AUTO IMPORTANTE PER OLTRE 1 SU 3

Il sondaggio commissionato da Castrol Italia ha individuato i fattori che maggiormente influiscono sulla fiducia dei clienti nelle officine auto italiane. Il dato più eclatante che è venuto fuori attribuisce al 35% degli automobilisti la scelta basata sulla spesa. In particolare la percezione del lavoro svolto e se questo rispetta “un buon rapporto qualità/prezzo” è risultato il fattore più importante. Un dato che mostra quindi quanto gli automobilisti siano diventati “osservatori attenti” ma anche l’importanza dell’officina nel saper trasmettere il valore e le competenze che difficilmente possono emergere solo dalla fattura del tagliando o di riparazione, se non si dialoga con il cliente. Lo studio però indica anche che l’obiettivo degli automobilisti non è esclusivamente il risparmio: solo il 13% afferma che resterebbe fedele a un’officina perché è la meno cara.

GLI AUTORIPARATORI PROFESSIONALI, PREPARATI E GENTILI ISPIRANO PIU’ FIDUCIA

Il secondo fattore per importanza che incide sulla fidelizzazione è la familiarità:

– il 32% degli intervistati afferma che sarebbe più propenso a continuare a servirsi di un’officina di cui conosce il meccanico o altro personale;

– la competenza e l’interazione del personale dell’officina sono decisive quanto il rapporto qualità/prezzo e la familiarità;

– il 30% rimarrebbe fedele a un’officina se ritenesse che il personale è “ben formato”;

– il 29% tornerebbe a rivolgersi a un’officina dove il personale “spiega sempre chiaramente gli interventi da svolgere e chiede l’autorizzazione prima di effettuarli”;

– quasi un terzo (28%) degli intervistati continuerebbe a rivolgersi alla stessa officina se ritenesse che i dipendenti sono “amichevoli”.

LA MANUTENZIONE AUTO ENTRO 20 KM DA CASA

Ma quanto sono disposti a spostarsi gli italiani per fare la manutenzione auto nell’officina preferita?

– il 61% è disposto a spostarsi fino a 16 chilometri da casa per servirsi di un’officina che soddisfi i criteri che considerano i più importanti;

– il 23% guiderebbe fino a 24 chilometri;

– il 10% sarebbe disposto ad arrivare a 32 chilometri.

Il sondaggio ha anche individuato i fattori meno strategici per fidelizzare i clienti: solo il 18% sarebbe propenso a continuare ad avvalersi della stessa officina perché offre sempre un’auto di cortesia.