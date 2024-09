Magneti Marelli ad Automechanika: innovazione digitale per l’IAM e le flotte

Ad Automechanika Frankfurt 2024 abbiamo visitato anche il mega stand Magneti Marelli Parts & Services con una serie di innovazioni molto interessanti per gli operatori dell’aftermarket automotive indipendente. Tra le principali novità presentate spicca Project 5.0, un ambizioso progetto di digitalizzazione che abbraccia diversi ambiti aziendali, offrendo una visione chiara del futuro della mobilità e dell’assistenza veicolare. Vediamo una panoramica ampia di Magneti Marelli ad Automechanika 2024.

PROJECT 5.0: DIGITALIZZAZIONE E FORMAZIONE AL SERVIZIO DEL CLIENTE

Magneti Marelli ha scelto Automechanika 2024 per presentare una nuova fase di Project 5.0, il suo programma di digitalizzazione globale. Il cuore di questo progetto è rappresentato dall’introduzione di una nuova piattaforma di Learning Management System (LMS), integrata con il Customer Relationship Management (CRM). Questa piattaforma innovativa centralizza tutte le attività legate alla formazione tecnica, rendendo più semplice e autonoma la gestione per gli operatori del settore.

Il portale LMS si distingue per la sua flessibilità e intuitività, spiega l’azienda, offre un’esperienza utente personalizzata ai meccatronici, con funzionalità dedicate che semplificano la navigazione e l’accesso alle risorse. Grazie a un’interfaccia chiara, i tecnici e gli operatori possono accedere rapidamente a corsi, documenti e certificazioni, migliorando significativamente i tempi di apprendimento e l’efficienza operativa.

DIAGNOSI AVANZATA: VISUAL PLUS, DATA PLUS E DATA BOX

La gamma di soluzioni diagnostiche presentata da Magneti Marelli è stata anch’essa tra i punti focali dell’evento. La nuova serie, conforme al piano incentivi per l’Industria 4.0, comprende Visual Plus, un tablet rinforzato con display ad alta definizione, e Data Plus, una Vehicle Communication Interface (VCI) in grado di supportare diagnosi multimarca, Pass-Thru e diagnosi remota.

Data Plus può collegarsi a un database di oltre 150 costruttori mondiali. Questa interfaccia permette agli operatori di effettuare codifiche online e diagnosi avanzate con la possibilità di eseguire diagnosi da remoto, in connessione con un team di tecnici specializzati per le problematiche più complesse.

Data Box, invece, si propone come una soluzione compatta e versatile per la diagnosi multimarca. Grazie alla connettività USB e Bluetooth, è facilmente interfacciabile sia con Visual Plus sia con altri dispositivi Android, garantendo una flessibilità operativa senza precedenti.

COMPONENTISTICA PER L’AFTERMARKET: ILLUMINAZIONE, FILTRAZIONE E FRENI

Oltre alle soluzioni digitali, Magneti Marelli ha dato ampio spazio al suo core business nell’aftermarket, con una gamma di prodotti che copre illuminazione, filtrazione e impianti frenanti. Di particolare rilievo è stata la presentazione dei sistemi di illuminazione realizzati da Marelli Automotive Lighting, una gamma che conta oltre 5.000 referenze e che è sinonimo di qualità originale per una vasta gamma di veicoli.

Anche il settore della filtrazione ha visto importanti aggiornamenti, con l’introduzione di nuovi codici per filtri carburante, olio, aria motore e abitacolo. Questi prodotti, sviluppati secondo i più alti standard qualitativi, rappresentano una garanzia di efficienza e affidabilità, contribuendo a mantenere prestazioni ottimali dei veicoli e riducendo i costi di manutenzione.

Infine, la gamma di ricambi per l’impianto frenante che garantisce la conformità agli standard di primo impianto. Le pastiglie e i dischi freno di Magneti Marelli sono sviluppati per ridurre l’usura e migliorare la durata complessiva.