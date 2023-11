LKQ RHIAG: tiranteria TRW nelle officine per il 90% delle auto

Il mese di ottobre segna un passo significativo nell’evoluzione dell’offerta di LKQ RHIAG, con l’annuncio dell’ampliamento della gamma di tiranteria e sospensioni TRW grazie a una partnership con ZF, fornitore di primo impianto OE con una solida esperienza centenaria. Il celebre marchio OEM TRW, già presente nell’offerta LKQ RHIAG con prodotti destinati agli impianti frenanti, ora amplia la sua presenza con una vasta gamma di tiranteria per le officine delle reti LKQ.

TRW, SI ALLARGA L’OFFERTA RICAMBI LKQ CON ZF

La tiranteria a marchio TRW si distingue per la qualità del Gruppo ZF, rinomato per i suoi rigorosi protocolli di controllo e per i test di prestazioni e sicurezza adottati nei propri stabilimenti. Con una storia di cento anni, ZF ha costruito una reputazione di eccellenza nella produzione di componenti automobilistici.

La gamma TRW offerta da LKQ RHIAG comprende quasi 4.000 codici, garantendo la copertura di oltre il 90% del parco circolante europeo. Questa ampia selezione è il risultato di una cura meticolosa nei dettagli e della volontà di soddisfare le esigenze di un mercato automobilistico in continua evoluzione.

LKQ: UNA COLLABORAZIONE IN EVOLUZIONE

Marzia Castellani, Direttore Commerciale LKQ RHIAG, commenta: “Siamo lieti di portare la nostra consolidata collaborazione con ZF Aftermarket a un livello ancora più alto. La lunga storia di successo con ZF, trattando le linee frizioni Sachs, ammortizzatori Sachs e Boge, il frenante TRW e la tiranteria Lemförder, oggi si arricchisce ulteriormente con l’inclusione della tiranteria TRW, consolidando l’offerta LKQ RHIAG tra le più complete del mercato”.

IL COMMENTO DI ZF AFTERMARKET

Massimo Pellegrino, Manager IAM Trade & National KAM di ZF Italia Srl, dichiara: “Siamo onorati dell’ulteriore conferma di fiducia da parte di un’azienda come LKQ RHIAG. La collaborazione con i giusti partner è la chiave del successo di ogni azienda, e sono sicuro che quella tra ZF e LKQ RHIAG continuerà ad offrire grandi successi a entrambe le aziende e un miglior servizio ai clienti”.