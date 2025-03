LKQ RHIAG: prima azienda IAM Certificata sulla Parità di Genere

LKQ RHIAG si è affermata come la prima azienda della distribuzione Automotive Aftermarket a ottenere la prestigiosa Certificazione per la Parità di Genere UNI/PdR 125:2022. Un riconoscimento cheattesta l’impegno costante dell’azienda nel creare un ambiente lavorativo equo, inclusivo e rispettoso delle diversità, consolidando un modello organizzativo fondato sulle pari opportunità.

UN PERCORSO DI CRESCITA E MIGLIORAMENTO CONTINUO

LKQ RHIAG ha ufficializzato il conseguimento della certificazione attraverso un comunicato stampa in cui racconta questo nuovo traguardo. L’approccio adottato ha coinvolto ogni aspetto della cultura aziendale, dai processi di selezione e sviluppo delle risorse umane alle politiche di supporto alla genitorialità, fino alla prevenzione di molestie e discriminazioni di genere.

Basandosi sui criteri stabiliti dalla UNI/PdR 125:2022, il processo di certificazione ha richiesto una rigorosa valutazione qualitativa e quantitativa da parte dell’ente certificatore UNITER. Le due sessioni di audit, svoltesi nei mesi di luglio e novembre, hanno permesso di monitorare gli interventi attuati da LKQ RHIAG per valorizzare la diversità e incentivare pratiche aziendali inclusive.

Le principali aree di intervento hanno riguardato:

Equità salariale e pari opportunità di carriera

pari opportunità di Accesso alla formazione e allo sviluppo professionale

e allo sviluppo professionale Integrazione di politiche inclusive nei processi di selezione e promozione

inclusive nei processi di selezione e promozione Prevenzione delle molestie e delle violenze di genere

e delle violenze di genere Flessibilità lavorativa e sostegno alla genitorialità

e sostegno alla genitorialità Bilancio di genere per un’analisi trasparente della parità aziendale

FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE: PILASTRI DI LKQ RHIAG

Per supportare attivamente una cultura aziendale orientata alla Diversity, Equity & Inclusion (DE&I), LKQ RHIAG ha implementato diverse iniziative formative di grande impatto. Tra queste spiccano:

Il corso dedicato al Linguaggio Inclusivo , volto a promuovere una comunicazione rispettosa e priva di stereotipi;

, volto a promuovere una comunicazione rispettosa e priva di stereotipi; Un ciclo di incontri sulla genitorialità ;

; Il percorso online “Curb your Bias”, accessibile tramite la piattaforma LKQ You, finalizzato ad accrescere la consapevolezza sui pregiudizi inconsci che influenzano le dinamiche lavorative.

UN IMPEGNO CONDIVISO DEL MANAGEMENT

“Quando abbiamo deciso di intraprendere il percorso per la certificazione di genere, eravamo già consapevoli di avere solide basi e numerose iniziative in corso. La certificazione ha dato ulteriore struttura e impulso a questo cambiamento culturale”, ha dichiarato Monica Forni, HR Director di LKQ RHIAG.

Per garantire l’efficacia e la continuità delle politiche di parità, l’azienda ha istituito il Comitato Guida per la Parità di Genere, di cui fanno parte i membri dell’executive team. Massimiliano Laudi, CFO di LKQ RHIAG e Presidente del Comitato, ha sottolineato come “la certificazione rappresenti non solo un traguardo, ma un punto di partenza per nuove iniziative volte a rafforzare una cultura del merito e dell’inclusività”.

IL RUOLO DI LKQ WOMEN’S NETWORK

LKQ RHIAG si distingue anche per il suo impegno nel promuovere il talento femminile nel settore Automotive Aftermarket, storicamente a prevalenza maschile. Il programma LKQ Women’s Network, attivo a livello europeo, si pone l’obiettivo di supportare la crescita professionale delle donne attraverso strumenti concreti di sviluppo e formazione.

“Il settore aftermarket è ricco di donne competenti e appassionate che meritano di essere valorizzate. LKQ Women’s Network nasce per promuovere la parità di genere e per offrire opportunità concrete di crescita professionale”, ha dichiarato Marzia Castellani, Commercial Director di LKQ RHIAG e Presidente del programma.

In linea con questa visione, LKQ RHIAG continuerà a promuovere una cultura inclusiva sia internamente che esternamente, partecipando attivamente a eventi di settore come il Pink Motor Day e il WAW – Women in Autopromotec World. Inoltre, sosterrà iniziative legate all’empowerment femminile, tra cui le attività del Museo Fratelli Cozzi di Legnano.