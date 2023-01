LKQ RHIAG presenta il nuovo e-commerce PromOfficina 2023

L’e-commerce ufficiale dedicato alle officine e ai ricambisti si rinnova: LKQ RHIAG presenta il nuovo portale PromOfficina 2023. Oltre a una nuova veste grafica, arrivano altre novità, tra cui accesso al database di ricambi più veloce tramite targa, altre funzionalità digitali utili agli autoriparatori e un meccanismo di fidelizzazione che porta ulteriori vantaggi.

IL RINNOVATO E-COMMERCE LKQ RHIAG PER OFFICINE E RICAMBISTI PROMOFFICINA

LKQ RHIAG ha presentato la nuova piattaforma di e-commerce per ricambisti autoriparatori PromOfficina, lanciata nel 2015 per aiutare i ricambisti a fidelizzare le officine clienti attraverso pacchetti di prodotto e l’accumulo di punti da spendere su un catalogo premi dedicato. La nuova versione presentata a gennaio 2023, è un vero e proprio e-commerce. Le officine che sono state abilitate dal ricambista di riferimento possono accedere all’intera gamma di prodotti e ricambi LKQ RHIAG. Tra i vantaggi che annuncia il principale distributore di ricambi aftermarket in Europa c’è la disponibilità di accedere a uno stock aggiornato in tempo reale. Inoltre la ricerca tramite targa, modello, codice prodotto o parola chiave, permette di individuare in modo rapido e intuitivo i ricambi necessari per qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione.

PUNTI E VANTAGGI PER L’ACQUISTO DI RICAMBI SU PROMOFFICINA DI LKQ RHIAG

Ogni prodotto acquistato permette all’autoriparatore di raccogliere punti che potrà utilizzare per riscattare un premio tra diverse categorie:

tecnologia;

servizi;

esperienze;

materiale per officina e tanto altro.

“Sulla piattaforma LKQ RHIAG PromOfficina si può accedere anche a una serie di promozioni periodiche e si possono accumulare punti extra, oltre ad approfittare di prezzi vantaggiosi”. Dopo l’acquisto di ricambi su PromOfficina, l’officina riceverà i prodotti acquistati direttamente dal suo ricambista come al solito. I ricambisti invece possono utilizzare PromOfficina come strumento di fidelizzazione e gestione delle vendite attraverso un tool digitale.

LKQ: PERCHÉ REGISTRARSI A PROMOFFICINA

“PromOfficina si inserisce nella corposa offerta di servizi distintivi e soluzioni innovative LKQ RHIAG offerte ai propri clienti ricambisti e ai network officine per supportarli nello sviluppo e nella crescita della propria attività” dichiara Marzia Castellani, Direttore Commerciale LKQ RHIAG, “e si configura come uno degli strumenti più evoluti sul mercato di integrazione della filiera mettendo in contatto distributore, ricambista e riparatore”. LKQ RHIAG sottolinea che il catalogo di prodotti PromOfficina si basa sulle banche dati più strutturate presenti sul mercato.