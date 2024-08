Industria Automotive: produzione in calo del 25% a giugno

A giugno 2024, l’industria automotive italiana ha affrontato una contrazione importante, come evidenziato dall’ultimo bilancio ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica). I dati forniti dall’ISTAT indicano un calo del 25% della produzione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo dato rappresenta una ulteriore accelerazione della tendenza negativa già osservata nei mesi precedenti, portando la diminuzione complessiva del primo semestre del 2024 al 16,3%.

PRODUZIONE INDUSTRIALE IN CALO, MA CRESCE IL COMPARTO CARROZZERIE

La contrazione della produzione è particolarmente incisiva nel settore della fabbricazione di autoveicoli (codice Ateco 29.1), che a giugno ha registrato una diminuzione del 36% su base annua. Questa flessione segue il trend negativo già evidenziato a maggio e si traduce in una riduzione del 19,6% nel primo semestre del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.

Anche la produzione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori ha subito un decremento significativo, calando del 15,6% a giugno e del 18% nei primi sei mesi dell’anno. Tuttavia, non tutti i settori all’interno dell’industria automotive hanno registrato performance negative. Il comparto della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (codice Ateco 29.2) ha mostrato un lieve incremento dello 0,2% a giugno e una crescita del 13,9% nel cumulato del semestre. Occorre ricordare, comunque che la produzione di Componenti aftermarket ha registrato nello stesso periodo un aumento del 4,2%, come approfondiamo in questo articolo.

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE ITALIANA

I dati del bilancio elaborato dall’ANFIA collocano il settore automotive in un contesto di generale flessione della produzione industriale italiana. A giugno 2024, l’indice complessivo della produzione industriale ha registrato un calo del 2,6% rispetto a giugno 2023 e del 3,2% nei primi sei mesi dell’anno. Questi numeri evidenziano una crisi più ampia che coinvolge diversi settori dell’economia italiana e non solo legata all’automotive. Guardando il fatturato dell’industria italiana (eccetto quello delle costruzioni) relativo al mese di maggio 2024, ultimo dato disponibile, emerge che, ha subito una variazione negativa del 4,7%, con cali sia nel mercato interno (-4,4%) che in quello estero (-5,5%). Nei primi cinque mesi del 2024, il fatturato complessivo è diminuito del 2,6%. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

ANALISI DEL FATTURATO INDUSTRIA AUTOMOTIVE ITALIANA

Focalizzando l’attenzione sul settore automotive, il calo del fatturato a maggio è stato ancora più marcato, con una flessione del 19,5% dovuta a una riduzione sia della componente interna (-19,2%) che di quella estera (-19,8%). Nei primi cinque mesi del 2024, il fatturato del settore ha subito una diminuzione del 6,8%, con un decremento del 12,1% nel mercato interno e dell’1,5% in quello estero.

In particolare, il fatturato delle parti e accessori per autoveicoli e loro motori ha registrato una contrazione del 17,3% a maggio, con una notevole riduzione della componente interna (-27,3%) e una meno accentuata componente estera (-3,6%). Nel periodo gennaio-maggio 2024, l’indice del fatturato di questo comparto ha evidenziato un decremento del 7,2%, derivante da un calo del 14,2% nella componente interna e una crescita dell’1,6% in quella estera.