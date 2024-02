Industria Aftermarket: +12% il fatturato 2023

Il settore dell’aftermarket automobilistico italiano ha registrato nel 2023 una crescita significativa, +11,6%, come indicato dal Barometro Aftermarket ANFIA, l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. Tra le famiglie prodotto principali dell’industria aftermarket analizzate dalla rilevazione statistica interna al Gruppo Componenti ANFIA, è cresciuto il fatturato di tutti i gruppi di componenti, a fronte di una ripresa graduale e lenta dell’industria delle auto nuove. Ecco tutti i dati in dettaglio.

CRESCITA DEL FATTURATO INDUSTRIA AFTERMARKET 2023

Il fatturato della filiera Independent Aftermarket (IAM), ha evidenziato un aumento dell’11,6% nel 2023 rispetto all’anno precedente, già in ripresa del +7,8% rispetto al 2021. La crescita segnalata dall’ANFIA è stata particolarmente significativa nel primo trimestre, con un aumento del 13,6%, mantenendo un trend positivo anche nei trimestri successivi anche se con un uno slancio moderato. L’aspetto rilevante è che tutte le famiglie di prodotti analizzate hanno mostrato una variazione positiva. La crescita è stata sostanziale soprattutto per i componenti undercar, con un +28,3%, seguiti dai componenti motore e quelli di carrozzeria e abitacolo, entrambi con aumenti a doppia cifra. Anche i componenti elettrici ed elettronici, nonché i materiali di consumo, hanno registrato una crescita, seppur più contenuta. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

MERCATO AUTO ITALIANO: IMMATRICOLAZIONI E TENDENZE DI ALIMENTAZIONE

L’associazione amplia il focus all’industria automotive per denotare la crescita del settore aftermarket. Nel 2023 le immatricolazioni di auto nuove sono aumentate del +18,9% rispetto al 2022, pur rimanendo a una quota inferiore del 18,3% rispetto ai livelli pre-pandemia. L’ANFIA evidenzia che in questo periodo sono avvenuti importanti cambiamenti anche nelle preferenze di alimentazione degli italiani, con una diminuzione della quota di vetture diesel e un incremento sia delle auto a benzina mild hybrid che delle elettrificate.

Dal punto di vista politico, l’Italia è pronta alla partenza degli ecoincentivi 2024 a partire da marzo, ma a livello comunitario, il ban alla vendita di auto ICE è ancora avvolto da una serie di incertezze sulle decisioni che riguardano l’utilizzo carburanti alternativi, come gli e-fuel, biocarburanti e il loro impatto sulla filiera.

PROSPETTIVE PER L’AFTERMARKET DI MASSIMO PELLEGRINO (ANFIA)

L’aftermarket automobilistico si prepara ad affrontare una maggiore integrazione tra i canali di vendita, assistenza, distribuzione ricambi e fornitura di servizi. Gli operatori del settore sono chiamati a investire in nuove attrezzature per rispondere alle esigenze delle nuove tecnologie green e della mobilità connessa, al fine di fornire soluzioni complete e efficienti a tutte le categorie di clienti. “Con una percentuale di crescita simile nel primo (+11,2%) e nel secondo semestre (+12%), il 2023 è il terzo anno consecutivo di crescita del fatturato italiano dei ricambi automotive dopo lo shock della pandemia – afferma Massimo Pellegrino, Coordinatore della Sezione Aftermarket del Gruppo Componenti ANFIA.

“Nonostante l’andamento positivo del mercato delle auto nuove, infatti, l’età media del parco circolante in Italia resta alta – a fine 2022 era di 12 anni e 6 mesi, con il 59,2% delle vetture sopra i 10 anni di anzianità – e i ritmi di rinnovo piuttosto bassi, complice anche una congiuntura economica poco favorevole e una dinamica inflattiva che erodono il potere d’acquisto dei consumatori. Le attività di officina, a detta degli operatori, hanno evidenziato un trend positivo nei primi 9 mesi del 2023 e le previsioni per l’ultima parte dell’anno sono in linea con questa tendenza. Inoltre, anche una generalizzata crescita dei prezzi nell’arco dei 12 mesi ha contribuito a sostenere il rialzo del fatturato della filiera IAM”.