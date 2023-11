Servadei: Futurmotive un successo, report SicurAUTO.it utile per l’IAM

Il Futurmotive, organizzato da Autopromotec, ha suscitato grande interesse affermandosi come unico format italiano orientato alla condivisione di know how sulla mobilità che cambia e all’incontro tra operatori e stake holder dell’automotive aftermarket. Per molti degli oltre 8.000 visitatori è stata anche l’occasione di conoscere in anteprima i risultati del nostro 3° Report Aftermarket “Auto Connesse ed Elettriche: le opportunità di oggi e domani” presentati dal direttore Claudio Cangialosi (vedi qui). A conclusione della fiera, abbiamo chiacchierato con Renzo Servadei, Amministratore Delegato di Autopromotec, che ha condiviso le sue impressioni a caldo sull’evento e sui dati del report che abbiamo consegnato personalmente in formato cartaceo all’AD Servadei.

FUTURMOTIVE, SERVADEI: UNA SFIDA VINTA

Futurmotive insieme ad e-Charge (la fiera dedicata all’industria della ricarica) hanno riunito ben 302 aziende e registrando un totale di 8.505 presenze di operatori del settore provenienti anche dall’estero. Renzo Servadei ha condiviso con SicurAUTO.it le sue impressioni sull’evento, evidenziando il successo nell’attrarre partecipanti internazionali. “Siamo contenti del Futurmotive per due motivi, primo perché tra i due eventi (Futurmotive ed e-Charge, ndr) abbiamo accolto oltre 300 espositori, e in più c’è stata una buona partecipazione anche dall’estero, l’obiettivo era proprio questo. Gli espositori con cui ho parlato sono molto contenti del risultato ottenuto, nonostante le incertezze prima dell’apertura”.

Servadei ha sottolineato l’importanza di far incontrare e confrontare costantemente operatori e stakeholder dell’Independet Aftermarket. “In attesa di Autopromotec 2025, abbiamo voluto far incontrare meccanici e operatori con gli stakeholder dell’Aftermarket e mostrare qual è la direzione. Ho personalmente raccolto i feedback di tutti e la maggior parte dei Key Player ha espresso soddisfazione. Fieristicamente parlando il format del Futurmotive è stato un challenge anche a livello organizzativo, ma è riuscito bene”.

IL COMMENTO DI RENZO SERVADEI SUL REPORT DI SICURAUTO.IT

Come anticipato, durante il Futurmotive SicurAUTO.it ha presentato il suo 3° Report Aftermarket, “Auto Connesse ed Elettriche: le opportunità di oggi e domani”. Dopo la presentazione i 50 approfondimenti, interviste e indagini sono stati pubblicati nella nostra sezione speciale qui, ma con la consegna di una copia cartacea realizzata esclusivamente per Servadei, abbiamo raccolto anche la sua testimonianza. “Sono molto contento del report che avete presentato, ho visto la sala piena e con molte persone in piedi, e questa cosa non è banale”, ha affermato Servadei sfogliando con interesse la copia del Report di SicurAUTO.it, scaricabile in PDF qui.

SICURAUTO.IT FONTE DI INFORMAZIONE UTILE E DI RIFERIMENTO PER L’IAM

Servadei ha anche espresso ammirazione per la crescita di SicurAUTO.it come magazine affermato nel settore dell’Independent Aftermarket. “Vedo che anche che SicurAUTO.it sta prendendo sempre più piede nell’Aftermarket, offrendo al settore informazioni di qualità. Con chiunque parlo mi dicono che vi conoscono già. C’è molta credibilità attorno a SicurAUTO.it che sta diventando un portale di riferimento. Trovo il Report pratico, chiaro e con molti dati interessanti e utili che ci si aspetterebbe di trovare in ricerche realizzate da Università. Con le vostre indagini avete prodotto tanti approfondimenti su svariati argomenti con un taglio mirato che fa del report uno strumento d’informazione utile. Ancora complimenti, continuate con il vostro lavoro e con questo taglio giornalistico”.