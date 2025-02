Hertz si libera delle Mustang Mach-E, ma non le compra nessuno

La decisione di Hertz di mettere in vendita le Ford Mustang Mach-E GT Shelby segue il piano di riconversione della flotta di auto elettriche a noleggio di cui abbiamo già parlato di recente. Stavolta però l’operazione di capitalizzazione non sta dando i risultati sperati. Nonostante si tratti di veicoli con pochi mesi di vita e una percorrenza limitata, la risposta del mercato è stata piuttosto fredda. A distanza di due mesi dall’apertura delle vendite, la stragrande maggioranza di queste auto risulta ancora disponibile sul portale dell’usato di Hertz, a differenza di quanto accaduto con le Tesla molto più usate e meno recenti andate a ruba. In questo caso però l’effetto della svalutazione e della poca fiducia nelle auto elettriche usate c’entrano davvero poco.

UNA STRATEGIA NON PREMIATA DAL MERCATO

L’iniziativa di Hertz di proporre in vendita le Shelby Mach-E GT arriva meno di un anno dopo l’introduzione di questi veicoli nella sua flotta a noleggio della società. Già dallo scorso ottobre 2024, queste vetture hanno iniziato a comparire nelle offerte di usato della compagnia, confluendo nell’operazione di capitalizzazione della flotta per l’acquisto di nuovi veicoli con motore a combustione, come aveva annunciato Hertz spiegando i motivi della svendita delle Tesla e delle Polestar. Tuttavia le Mach-E Shelby sembrano trovare pochissimi acquirenti rispetto alle auto di Elon Musk.

MACH-E SHELBY DI HERTZ COSTANO PIU’ DELLE AUTO NUOVE

Una delle ragioni principali di questo insuccesso potrebbe essere il prezzo di acquisto secondo quanto anticipato da Carscoop. Ogni auto è stata messa in vendita al prezzo di 59.995 $, tutt’altro che di saldo. Un prezzo notevolmente alto per un’auto usata ex-noleggio. Le Mach-E GT Shelby di Hertz hanno attualmente un prezzo più alto persino delle Mach-E GT nuove di zecca, che parte da 39.995 $ con lo stesso propulsore da 480 cavalli.

La versione esclusiva Mach-E Shelby è praticamente la stessa auto, ma in serie limitata di 100 esemplari, con un kit aerodinamico dedicato, assetto ribassato e un sistema audio che simula il suono di un motore V8. Per avere tutto questo bisogna spendere circa 20 mila $ in più. Del resto il valore della personalizzazione estrema ha permesso a Ferrari di crescere in profitti e ricavi, pur vendendo praticamente quasi le stesse auto dell’anno precedente.

AUTO ELETTRICHE IN EDIZIONE LIMITATA: FINO A CHE PUNTO HANNO UN SENSO?

Andando a spulciare il sito di vendita delle auto elettriche Hertz usate, dove chiunque può acquistare, scopriamo che delle 100 unità prodotte, ben 68 Mach-E Shelby sono attualmente ancora invendute al prezzo di 60.000 $, che si aggiungono alle 24 Mach-E Standard con prezzo da circa 46.000 a 34.000 $.

Una risposta fredda del mercato sembra voler dire ai Costruttori: guardate che la tecnologia può essere una leva migliore per riuscire a vendere auto elettriche, anche usate ex-noleggio, purché garantite, piuttosto che puntare a kit estetici e “trucchi” che dovrebbero accendere emozioni da cui la maggior parte degli utenti EV si è allontanata, cercando un’alternativa alla guida delle auto a combustione.