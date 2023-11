Futurmotive: grande interesse per i temi della mobilità connessa

Futurmotive l’evento più atteso sul futuro della mobilità si è appena concluso: moltissimi gli espositori presenti e i tanti visitatori che hanno assistito anche ai numerosi convegni, tra i quali la presentazione del terzo Report Aftermarket di SicurAUTO.it, anche media partner dell’evento, dal titolo Auto Connesse ed Elettriche: le opportunità di oggi e domani. La settimana scorsa, il Quartiere Fieristico di Bologna è stato il palcoscenico di due eventi di rilievo: Futurmotive – Expo & Talks dal 16 al 18 novembre e l’evento parallelo e-Charge dal 16 al 17 novembre.

PRESENTATO IL TERZO REPORT AFTERMARKET DI SICURAUTO.IT

Il Futurmotive è stata anche la cornice perfetta per la presentazione in anteprima del Report Aftermarket di SicurAUTO.it, una raccolta di oltre 50 approfondimenti, interviste e indagini esclusive sui temi sempre più centrali della connettività ed elettrificazione e del loro impatto attuale e futuro sul settore dell’Independent Aftermarket e della filiera Automotive in generale. L’interesse dimostrato dai tanti visitatori che hanno affollato la sala, molti anche in piedi, per assistere alla presentazione del report di SicurAUTO.it è la conferma che cresce l’interesse degli operatori per informazioni di qualità e utili all’IAM.

INTERESSE INTERNAZIONALE E INNOVAZIONE ITALIANA SOTTO I RIFLETTORI

L’apertura dei lavori è stata scandita dal tradizionale taglio del nastro a cui ha partecipato anche il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami. L’entusiasmo delle 302 aziende partecipanti e 8.505 presenze registrate è stato palpabile. Il Futurmotive ha ospitato 44 operatori stranieri, grazie al supporto di MAECI (Ministero della Cooperazione e degli Affari Internazionali) e ICE (Agenzia per la promozione all’estero delle imprese italiane), ha contribuito a internazionalizzare ulteriormente l’evento. L’International Delegates and B2B Area ha facilitato 120 incontri mirati al trasferimento tecnologico tra operatori OEM e la filiera italiana, potenziando la collaborazione con ANFIA.

Il progetto Innovation Walk ha offerto una vetrina esclusiva a 16 aziende, permettendo loro di presentare prodotti e servizi innovativi legati alla transizione energetica. Le Aree Innovation Workshop hanno fornito approfondimenti interessanti, coinvolgendo attivamente aziende, associazioni e visitatori. Uno dei quali ha riguardato la Connettività e accesso ai dati: quali le sfide e le opportunità per la riparazione indipendente. Un workshop sullo schema SERMI obbligatorio per le officine indipendenti dal 2024, che SicurAUTO.it ha tenuto con gli esperti LKQ RHIAG, storico main sponsor di tutti i nostri report Aftermarket.

SERVADEI: PIENAMENTE SODDISFATTI

“Quella appena conclusa è stata una prima edizione che ci lascia pienamente soddisfatti sotto tutti i punti di vista: la risposta da parte delle aziende di settore – e non solo – è stata più che positiva, e lo stesso vale per gli operatori che hanno visitato la rassegna”, ha dichiarato Renzo Servadei, Amministratore Delegato di Autopromotec. Guardando al futuro, Autopromotec annuncia con entusiasmo la prossima edizione dal 21 al 24 maggio 2025, che festeggerà il 30º anniversario.