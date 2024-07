Exide Technologies: -30% di emissioni dirette entro il 2030

Exide Technologies ha recentemente pubblicato il suo rapporto ESG (Environmental, Social, Governance), un documento che testimonia l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Questo rapporto rappresenta un traguardo significativo per uno dei maggiori produttori di batterie per veicoli al mondo, segnando un progresso importante nel percorso di sostenibilità avviato nel 2020 e incentrato nel motto aziendale, “Energizing a New World”. Tale principio guida non solo definisce gli obiettivi dell’azienda, ma orienta anche tutte le iniziative volte al cambiamento sostenibile.

AMBIENTE: IMPEGNO PER IL CLIMA E L’ENERGIA RINNOVABILE

Nell’ambito della sua strategia ambientale, Exide ha lanciato un’iniziativa volta a ridurre le emissioni dirette (Scope 1) e quelle derivanti dall’energia acquistata (Scope 2). L’obiettivo è una riduzione del 30% entro il 2030, rispetto all’anno fiscale 2022. Questo sforzo è in linea con gli obiettivi di neutralità climatica dell’Unione Europea per il 2050 e riflette l’impegno di Exide nel mitigare il cambiamento climatico.

Nonostante un leggero aumento delle emissioni Scope 1 (emissioni dirette da fonti di energia di proprietà o in loco), dovuto a un incremento della produzione, Exide ha già ottenuto una riduzione complessiva del 13% per Scope 1 e del 19% per Scope 2 (emissioni indirette dall’utilizzo di energia acquistata) rispetto all’anno precedente. Questo dimostra progressi concreti verso gli obiettivi di sostenibilità dell’azienda.

Inoltre, Exide sta lavorando a una dettagliata analisi delle emissioni nella catena del valore, con l’intento di fissare obiettivi di riduzione per le emissioni Scope 3 (emissioni indirette nella value chain) entro il FY26, l’anno fiscale 2026. Parte di questo approccio include l’implementazione di uno schema di carbon pricing per internalizzare il costo delle emissioni di carbonio, incentivando così pratiche sostenibili in tutta l’organizzazione.

Sul fronte dell’energia, Exide ha ridotto del 12% il consumo energetico complessivo dall’anno fiscale 2022 al 2024 e ha certificato tutti gli impianti europei secondo lo standard ISO 50001. L’azienda si è posta l’ambizioso obiettivo di ottenere il 20% del proprio fabbisogno energetico da fonti rinnovabili entro il 2030, con attuali installazioni fotovoltaiche in vari impianti che già producono energia pulita.

RICICLO DELLE BATTERIE: UN CICLO VIRTUOSO

Exide svolge un ruolo chiave nella riduzione dei rifiuti attraverso il riciclo delle batterie al piombo. L’azienda opera tre moderni centri di riciclo, recuperando 96.066 tonnellate di piombo nel FY24, utilizzate poi per la produzione di nuove batterie. In media, il 75% del piombo utilizzato da Exide è di origine riciclata, contribuendo significativamente all’economia circolare.

L’implementazione di un sistema di raccolta e smaltimento delle batterie esauste da parte di Exide supporta ulteriormente la sostenibilità, garantendo una gestione efficiente dei prodotti a fine vita e minimizzando l’impatto ambientale.

USO DELLE RISORSE: GESTIONE EFFICIENTE DI ACQUA E RIFIUTI

Exide è impegnata anche a ridurre l’impatto ambientale attraverso una gestione accurata delle risorse, inclusi il consumo di acqua e la gestione dei rifiuti. Nel FY24, le operazioni di Exide hanno utilizzato oltre 2 milioni di m³ di acqua e generato 44.546 tonnellate di rifiuti, di cui 38.393 tonnellate classificati come pericolosi. Tutti i rifiuti sono gestiti in conformità con le normative per garantire la sicurezza e la salute umana.

“Exide Technologies si pone in prima linea nell’innovazione sostenibile e si impegna a dare forma a un futuro più verde e responsabile. Le azioni di oggi sono la base per i progressi di domani ed Exide Technologies guida con orgoglio questo viaggio di trasformazione.”, afferma Exide nel suo ultimo rapporto ESG.