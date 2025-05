Exide ad Autopromotec 2025: tante novità per le officine

Dal 21 al 24 maggio 2025, Autopromotec, la principale fiera internazionale delle attrezzature per l’officina e l’aftermarket, ha visto tra i suoi protagonisti Exide Technologies, uno dei maggiori produttori di soluzioni per l’accumulo energetico, che ha presentato svariate novità per il settore automotive e industriale. Ad Autopromotec 2025 Exide ha coniugato know-how, innovazione e orientamento al cliente in un’esperienza espositiva che ha messo in luce il futuro delle batterie automotive.

EXIDE ACADEMY CORNER: FORMAZIONE AL CENTRO DELLA STRATEGIA

Elemento distintivo della presenza in fiera è stato l’Exide Academy Corner, uno spazio interamente dedicato alla formazione tecnica e al trasferimento di competenze. Tecnici d’officina e distributori hanno potuto partecipare a workshop tematici, tenuti da esperti formatori di Exide, affrontando argomenti di grande attualità: le evoluzioni nel settore delle batterie, il ruolo sempre più centrale delle batterie a 12 V nei veicoli elettrificati (xEV), e le strategie per una mobilità realmente sostenibile.

ANTEPRIME E NUOVE GAMME PRODOTTO EXIDE

Oltre all’approccio educativo, Exide ha riservato grande attenzione alle sue novità di prodotto, presentando in anteprima la nuova gamma di batterie per veicoli commerciali, attesa sul mercato entro la fine dell’anno. Un lancio strategico che risponde alle esigenze di un segmento in continua evoluzione e sempre più attento a prestazioni, durata e affidabilità.

In esposizione anche l’intera gamma di batterie per auto e veicoli commerciali leggeri interessata da un rinnovato design delle etichette, con una codifica cromatica intuitiva per distinguere le diverse tecnologie delle batterie. Un’innovazione pensata per semplificare la scelta dei prodotti e offrire maggiore trasparenza ai professionisti del settore.

DIGITALIZZAZIONE E OFFICINE 4.0 CON EXIDE

Non è mancato lo spazio dedicato alla digitalizzazione, con dimostrazioni pratiche degli strumenti e delle attrezzature da officina sviluppati da Exide. Questi dispositivi, progettati per migliorare l’efficienza e ridurre i tempi di intervento, rappresentano un ulteriore passo verso l’autoriparazione intelligente e connessa, dove l’esperienza utente e l’ottimizzazione dei processi diventano asset chiave.

“Siamo entusiasti di partecipare a questa edizione di Autopromotec,” ha dichiarato Davide Massaro, Sales Manager Aftermarket Automotive Italia di Exide Technologies. “Incontrare clienti e partner da tutta Italia e dal mondo è fondamentale per rafforzare relazioni strategiche e gettare le basi per nuove collaborazioni.”