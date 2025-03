Distribuzione ricambi: nasce una nuova partnership tra OE e IAM

Share on:

Nel panorama della distribuzione dei ricambi automotive, l’innovazione e la capacità di adattarsi alle nuove esigenze del mercato rappresentano fattori determinanti per il successo. In quest’ottica, la recente alleanza tra CIERREFFE e AUTOLUCE segna un momento di svolta, introducendo un modello collaborativo inedito che integra la distribuzione di ricambi originali OE con il canale dell’aftermarket indipendente (IAM).

UN NUOVO MODELLO DI SINERGIA NEL SETTORE AUTOMOTIVE

L’accordo tra CIERREFFE, che fa parte del Gruppo INTERGEA e specializzata nella distribuzione di ricambi originali (OE), e AUTOLUCE, distributore 2-step (in questo approfondimento parliamo dei diversi modelli di distribuzione ricambi) affiliato a Groupauto Italia, rappresenta una novità assoluta per il mercato. La partnership consente ad AUTOLUCE di estendere le proprie attività dalla Lombardia al Piemonte, beneficiando della rete consolidata e dell’esperienza di CIERREFFE.

Questa espansione mira a rafforzare l’offerta di servizi e prodotti destinati ai professionisti dell’autoriparazione, tra cui meccatronici, gommisti e carrozzieri, garantendo una maggiore efficienza nella fornitura di componenti essenziali. La combinazione di competenze tra le due realtà assicurerà ai clienti soluzioni rapide e affidabili, rispondendo con maggiore efficacia alle esigenze di un settore in continua evoluzione.

UNIRE COMPETENZE NEL MERCATO DELLA DISTRIBUZIONE RICAMBI

L’elemento distintivo di questa joint venture risiede nell’incontro tra due segmenti tradizionalmente separati: la distribuzione di ricambi OE e quella indipendente IAM. Questa integrazione permette di ampliare la gamma di prodotti disponibili, ottimizzando la logistica e migliorando l’efficienza operativa per i clienti finali, come riporta anche Notiziario Motoristico.

Aurelio Pagani, Amministratore Delegato di CIERREFFE, ha evidenziato l’importanza strategica della collaborazione: “Questa alleanza è un passaggio chiave per offrire un modello di servizio innovativo e indispensabile per il mercato dell’autoriparazione. Combinare le nostre competenze ci consentirà di garantire un’offerta più completa ed efficiente ai nostri clienti.”

UN FUTURO DI CRESCITA E INNOVAZIONE

Anche Riccardo Califano, Amministratore Delegato di AUTOLUCE, ha sottolineato il valore dell’accordo: “Grazie a questa collaborazione, possiamo portare il nostro modello 2-step anche in Piemonte, rafforzando la nostra copertura e fornendo un supporto ancora più strutturato ai professionisti del settore. Questo rappresenta una grande opportunità sia per i nostri clienti sia per i nostri fornitori IAM, che potranno beneficiare di una rete distributiva multiregionale.”