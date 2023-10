Diesel HVO: disponibile in 60 stazioni italiane con DKV MobilityCard

DKV Mobility, la piattaforma B2B leader in Europa per i pagamenti e le soluzioni on the road, ha annunciato un importante ampliamento della sua offerta di carburanti alternativi. Da oggi, i clienti di DKV Mobility possono usufruire dell’opportunità di acquistare il carburante diesel HVO (derivato da Oli Vegetali Idrogenati) a ridotto contenuto di CO2 in diverse miscele fino a HVO100 presso circa 650 stazioni di servizio in Europa, di cui circa 60 in Italia, utilizzando la carta carburante ricaricabile DKV Card.

RIDUZIONE SIGNIFICATIVA DELLE EMISSIONI DI CO2

Il diesel HVO, noto per la sua capacità di ridurre le emissioni di CO2, rappresenta un passo importante verso la sostenibilità nel settore dei trasporti. Questa soluzione alternativa, consente ai clienti di DKV Mobility di ridurre le emissioni di CO2 della propria flotta fino al 90%, – secodno la compagnia, senza la necessità di convertire o sostituire i veicoli. Secondo le parole di Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services di DKV Mobility, “Questo rende questo carburante a riduzione di CO2 uno strumento efficace per i nostri clienti per migliorare il loro impatto ambientale”.

IL POTENZIALE DELL’OLIO VEGETALE IDROGENATO (HVO)

Gli oli vegetali idrogenati (HVO) sono ottenuti da oli vegetali mediante reazioni catalitiche con l’idrogeno. Questi oli possono essere prodotti da varie fonti, tra cui oli di colza, di palma e oli da cucina usati, sia di origine vegetale che animale. Grazie alla possibilità di recuperare facilmente le materie prime, l’HVO rientra nella categoria dei diesel rinnovabili, contribuendo agli obiettivi climatici globali. La combustione dell’HVO produce notevolmente meno emissioni di gas a effetto serra, tra cui anidride carbonica (CO2), ossidi di azoto (NOx) e particolato.

UTILIZZO DEL DIESEL HVO

Il diesel HVO può essere impiegato in diverse forme, come miscele (ad esempio, HVO20 o HVO30) o come carburante puro (HVO100). Questa versatilità lo rende una soluzione “drop-in” ideale per le flotte di veicoli esistenti, in quanto è conforme alla norma DIN 590 per i carburanti diesel (con l’eccezione della densità) e non richiede modifiche al motore o al sistema di distribuzione per la maggior parte dei veicoli. L’HVO100 e altri carburanti paraffinici puri secondo la norma DIN EN 15940 possono essere impiegati senza problemi nei motori diesel più recenti. Tuttavia, è essenziale verificare che il Costruttore del veicolo riconosca l’omologazione HVO.