DENSO: Turla è Direttore Vendite Aftermarket Sud Europa

DENSO è tra i principali player globali nella fornitura di tecnologie e componenti automotive per le Case automobilistiche e (OE) e l’Independent Aftermarket (IAM), e ora annuncia un nuovo capitolo per la propria divisione AM. L’azienda ha infatti nominato Mauro Turla nuovo Direttore Vendite Aftermarket per il Sud Europa, un incarico che segna la volontà del gruppo di consolidare la propria presenza nei mercati chiave di Italia, Francia, Spagna e Portogallo.

CHI È MAURO TURLA DIRETTORE VENDITE AFTERMARKET DENSO

Classe 1985, laureato in Mercati e Finanza, Mauro Turla vanta oltre 15 anni di esperienza nell’automotive, con un percorso professionale caratterizzato da responsabilità crescenti in ambito vendite e strategie aftermarket. La sua visione – come riporta un comunicato dell’azienda – si distingue per un approccio innovativo alla digitalizzazione della filiera e per la capacità di instaurare relazioni solide con i principali attori della distribuzione di ricambi e componenti.

OBIETTIVI, SFIDE E VISIONE CON TURLA

Nel commentare la nuova sfida, Turla ha sottolineato l’importanza strategica dei mercati del Sud Europa, dove il parco auto circolante rappresenta un bacino di opportunità significativo. Il nuovo Direttore Vendite intende rafforzare le sinergie con i Gruppi di Acquisto Internazionali, adottando un approccio sempre più globale e mirato all’efficienza operativa. DENSO fa emergere quindi una visione orientata a un futuro in cui innovazione e prossimità ai clienti saranno leve fondamentali per la competitività.

IL PASSAGGIO DI TESTIMONE NEL MANAGEMENT DENSO

La nomina di Turla avviene dopo il lungo e determinante percorso di Paolo Vasone, che per 21 anni ha contribuito alla crescita e al successo della Business Unit Aftermarket di DENSO. Un’eredità importante per la continuità e allo stesso tempo il rinnovamento di una strategia commerciale sempre più ambiziosa e orientata al futuro.