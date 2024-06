Dealer Awards Forum: premiati i concessionari italiani più innovativi

Il 14 giugno si è svolto il primo Dealer Awards Forum, il nuovo evento dedicato alla distribuzione auto organizzato da BtheONE Automotive, che ha insignito i concessionari italiani più innovativi. L’evento, ospitato nella sala “The Big Hall” presso la prestigiosa H-FARM di Roncade (TV), è stato un’occasione unica per riconoscere e celebrare l’eccellenza dei dealer automotive. Tra i membri della giuria che hanno eletto i vincitori delle varie categorie, anche il nostro direttore Claudio Cangialosi e Mario Rossi, giornalista di Quattroruote Professional. Il forum ha visto la partecipazione di Matteo Cimegotto, CEO e fondatore di BtheONE Automotive, e Giampiero Luvié, Head of Business Development di BtheONE, insieme a rappresentanti delle aziende sponsor e a giornalisti del settore automotive.

1° DEALER AWARD FORUM BY BTHEONE

Il primo Dealer Awards Forum è stato un’opportunità per i professionisti del settore automotive di vedere come i dealer hanno sviluppato i progetti più innovativi. Una giornata dedicata anche alla formazione, all’ispirazione e al networking, che ha permesso ai partecipanti di arricchire la propria rete di contatti e di esplorare nuove prospettive commerciali. Obiettivo della giornata, premiare i migliori concessionari italiani che si sono candidati entro i termini e divisi in otto categorie:

Miglior attività nell’ Insurance ;

; Miglior attività nel Finance ;

; Miglior attività nella gestione Usato ;

; Miglior attività Innovation ;

; Miglior attività Noleggio ;

; Miglior attività nei Servizi ;

; Miglior attività nel Welfare ;

; Miglior attività nel Marketing;

Sono stati assegnati anche altri premi fuori concorso.

I PREMI ASSEGNATI DALLA GIURIA

La giuria ha valutato i progetti per ogni categoria in gara e ha svelato i vincitori durante la cerimonia:

“Miglior attività nell’Innovation” promossa da Air Connected Mobility, il vincitore è stato Ariel Car. A ritirare il premio è stato Luca Scarsi, Procurement Director Italy di Ariel Car.

“Miglior attività nella Gestione dell’Usato”, promossa da AUTO1 Group, ha visto trionfare Gruppo Eurocar. Stefan Merzi, Used Car Manager di Eurocar, ha ritirato il premio e descritto il progetto che li ha portati alla vittoria.

“Miglior attività nel Finance”, sostenuta da Compass Banca, ST Sergio Tumino è stato il vincitore. A ritirare il premio sono stati Diego e Lidia Tumino, i quali hanno condiviso i dettagli del progetto e della loro realtà.

“Miglior attività nel Noleggio” promossa da Horizon Automotive, il vincitore è stato Trivellato. A ritirare il premio è stato Luca Crisà, Digital Strategy & Innovation Manager di Trivellato, che ha illustrato il progetto vincitore chiamando sul palco anche i suoi collaboratori (vedi foto di copertina).

“Miglior attività nell’Insurance” promosso da Wefox è stato Comer Sud. Il progetto vincitore è stato illustrato da Simona Frisella Vella, Project and Business Development Manager di Comer Sud.

“Miglior attività nei Servizi”, sostenuta da Car Warranty Group, De Stefani è stato il vincitore. Michele Bardasi di De Stefani ha ritirato il premio e ha illustrato i dettagli del progetto.

“Miglior attività nel Welfare”, promossa da Edenred, ha visto trionfare Grupppo Autoclub. Alessio Consoli, Responsabile della Formazione Commerciale del Gruppo Autoclub, ha ritirato il premio e descritto il progetto.

“Miglior attività nel Marketing” promosso da Btheone Automotive è stato Birindelli Auto. Il progetto vincitore è stato illustrato da Salvatore Cassese, Direttore Generale di Birindelli Auto, il quale ha chiamato sul palco anche i suoi collaboratori.

Ulteriori premi fuori concorso assegnati per le attività più meritevoli sono stati:

“Miglior Visione Imprenditoriale” è stato assegnato a Tomasi Auto, e a ritirarlo è stata Giulia Brenzan, Responsabile Marketing di Tomasi Auto.

“Miglior attività AfterSales”, è stato assegnato a Francesca Spaccavento, Responsabile Marketing di Autotrend Mobility.

“Miglior attività IoT Automotive” è stato assegnato da Massimo Torre, Sales Director Italy & Spain di Octo Telematics, durante il suo speech di chiusura, a Ceccato Automobili. A ritirare il premio sono stati Massimo Ceccato, Amministratore Delegato, e Valerio Canova, Innovation Manager di Ceccato Automobili.

WORKSHOP E PREMIAZIONI

Le premiazioni sono state accompagnate da una serie di workshop tenuti da esperti del settore automotive, come:

Giuseppe Graziuso di OMODA & Jaecoo che ha parlato dell’arrivo di nuovi brand in Italia;

che ha parlato dell’arrivo di nuovi brand in Italia; Andrea Campello, CEO di XEV Trade , e Paolo Cirelli, fondatore di Cirelli Motor Company , hanno parlato dei cambiamenti nel ruolo del concessionario;

, e , hanno parlato dei cambiamenti nel ruolo del concessionario; Massimo Torre di OCTO Telematics ha offerto una visione sul futuro della mobilità;

Matteo Cimegotto, fondatore di BtheONE Automotive, ha dichiarato: “Questa è la prima edizione del nostro format, ma il calibro delle concessionarie candidate lo rende già riconoscibile come ‘Oscar dei concessionari italiani’. L’obiettivo del format è favorire lo scambio di idee e innovazioni tra le migliori concessionarie italiane, e quale occasione migliore di una cerimonia di premiazione per farlo?”

LA MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI

L’organizzazione BTheOne ha dichiarato di aver ricevuto oltre 40 candidature. E’ stata fatta da parte dell’organizzazione una scrematura iniziale e alla giuria sono state date circa 16 candidature rispondenti alle linee guida previste dall’organizzazione. A fronte del regolamento stilato dall’organizzazione la giuria era costituita in questo modo, BTheOne, SICURAUTO.it e Quattroruote Professional che avevano a disposizione da 1 a 5 punti, mentre lo Sponsor di ogni singola categoria aveva a disposizione da 1 a 10 punti.