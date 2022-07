Cuscinetti Auto contraffatti: l’App per scoprire i ricambi falsi

Riconoscere i cuscinetti auto contraffatti è quasi impossibile, ma con l’App della World Bearings Association è più facile scoprire i ricambi falsi

La lotta alla contraffazione dei ricambi auto è diventata un’attività che molti produttori svolgono in collaborazione con le autorità internazionali. Spesso la minaccia dei ricambi falsi comportano rischi di sicurezza, operatività, profitto, etc. che vanno oltre l’uso illecito dei marchi, come nel caso dei cuscinetti contraffatti per uso automotive e industriale. Solo qualche settimana fa l’azienda NSK ha diffuso i risultati di un’operazione internazionale che ha portato alla scoperta di un giro d’affari di ricambi contraffatti in Sudafrica. Il ripetersi di episodi simili ha spinto i produttori a fondare l’Associazione Mondiale dei Cuscinetti e realizzare un’applicazione gratuita per professionisti e autoriparatori che aiuta a capire in pochi secondi se un cuscinetto è autentico o contraffatto.

CUSCINETTI NSK CONTRAFFATTI SEQUESTRATI IN SUDAFRICA

Gli addetti ai lavori ricorderanno sicuramente il tentativo di contraffazione dei cuscinetti SKF, scoperto dalla stessa azienda. Ecco, il caso dei cuscinetti NSK contraffatti segue a grandi linee lo stesso copione. E’ stata la stessa azienda, come spiega in un comunicato stampa, a far avviare le indagini che hanno portato alla scoperta a Johannesburg (Sudafrica) di migliaia di cuscinetti NSK contraffatti. Il sequestro ha riguardato ricambi che per il 98% avrebbero trovato applicazioni industriali (macchinari per le industrie, apparecchiature mediche e sanitarie, etc.), complessivamente avevano un valore di 290 mila euro. “Quasi in tutti i casi, l’uso di cuscinetti contraffatti aumenta i costi del ciclo di vita, per non parlare dei costi generati dai danni alla reputazione dell’azienda e del marchio. La qualità dell’acciaio è spesso l’elemento che fa la differenza, con una di durata che può essere fino a 20 volte inferiore con i cuscinetti contraffatti”.

RICONOSCERE I CUSCINETTI AUTO CONTRAFFATTI E’ UN LAVORO DA ESPERTI

Il mercato dei ricambi contraffatti, inclusi i cuscinetti, trova terreno fertile in presenza di una corsa alla riduzione dei costi e richieste pressanti di consegne in tempi brevi. Così anche per un autoriparatore esperto è difficile distinguere i cuscinetti auto falsi da quelli originali. È un lavoro tanto più complesso quanto i falsari riescono a replicare la maggior parte degli elementi distintivi e le caratteristiche dei ricambi. Non ci credete? Provate ad indovinare nella foto sotto, quale dei due cuscinetti SKF a confronto è l’originale guardando solo la confezione. È impossibile, come spiega anche l’azienda, che rivela: quello originale è a destra. A meno di sottoporre a un’analisi di laboratorio il ricambio e i codici nei panni di un investigatore, il rischio di utilizzare un cuscinetto auto contraffatto è alto. Ecco perché tutte le aziende si sono mobilitate nel realizzare App e piattaforme per la verifica dei codici, ad esempio l’app SKF Authenticate per Android e dispositivi Apple.

L’APP PER CONTROLLARE I CUSCINETTI AUTO E RICONOSCERE QUELLI CONTRAFFATTI

La lotta ai cuscinetti contraffatti è forte anche attraverso la World Bearings Association. La WBA ha messo a disposizione di tutti, gratuitamente, l’app WBA Check con l’aiuto dei produttori (Koyo, NACHI, NTN, NSK, Schaeffler – INA/FAG, SKF e Timken). Basta scaricarla dal Play Store Android o dall’App Store iOS e scansionare i codici presenti sulla confezione. L’app riconoscerà automaticamente il produttore e il codice se presente nel database, oppure darà una delle seguenti risposte:

– “Attenzione: il codice è noto ma è stato scansionato numerose volte. Per essere sicuro, segui le raccomandazioni del produttore nella risposta”;

– “Attenzione: questo è un codice sconosciuto. Il cuscinetto è un sospetto falso e non deve essere utilizzato in nessun caso senza conferma del produttore. Segui la raccomandazione del produttore nella risposta”.

I consigli della WBA in caso di dubbi sull’autenticità di un ricambio sono:

– non cercare di identificare i cuscinetti falsi da solo;

– contatta il produttore del cuscinetto;

– scatta foto e raccogli informazioni su prodotti sospetti contraffatti;

– non contattare coloro che potrebbero essere coinvolti in attività di contraffazione illegale;

– il modo migliore per salvaguardare l’autenticità è acquistare da fornitori attendibili.