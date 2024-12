Continental si stacca dalla divisione OE: “più agili” dal 2025

Il Gruppo Continental ha annunciato un’importante trasformazione strategica, con implicazioni rilevanti per il futuro delle sue divisioni operative. La divisione ContiTech, specializzata nella fornitura di soluzioni industriali, si prepara a separare la sua unità dedicata alla produzione di componenti in gomma per il settore automobilistico di primo impianto (Original Equipment Solutions, OESL). Non è ancora stato annunciato il nome con cui la divisione si muoverà autonomamente.

L’INDUSTRIA AUTOMOTIVE SI TRASFORMA E SI ADATTA

La strategia annunciata dal Consiglio di Amministrazione di Continental mira a incrementare l’agilità e la capacità di adattamento delle sue divisioni principali in un periodo di profonda trasformazione del settore. Già nel corso del 2023, il gruppo aveva avviato iniziative per consolidare la propria indipendenza organizzativa, culminando nella proposta di spin-off della divisione Automotive, prevista entro la fine del 2025. Parallelamente, la divisione ContiTech si concentra sempre più sulle sue competenze industriali, con l’obiettivo di servire i clienti in settori non automobilistici.

LA DIVISIONE ORIGINAL EQUIPMENT SOLUTIONS CONTITECH

La divisione OESL ContiTech, che impiega oltre 16.000 persone in 16 Paesi, è attualmente in fase di preparazione per essere presentata a potenziali acquirenti e partner strategici. Il processo di cessione dovrebbe iniziare ufficialmente nel primo trimestre del 2025. La crescente specializzazione del mercato richiede ora un approccio più mirato, che questa operazione intende garantire.

LA VISIONE STRATEGICA CONTINENTAL

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Continental, Wolfgang Reitzle, ha sottolineato come queste iniziative rappresentino un “momento cruciale” per il gruppo. “Credo fermamente che la separazione delle attività automobilistiche e industriali libererà nuove potenzialità. Aziende focalizzate sono più agili, specialmente in tempi di trasformazione.” Tale prospettiva è condivisa dal management, che si mostra fiducioso nel potenziale di crescita derivante da una maggiore autonomia delle diverse unità operative.

Philipp von Hirschheydt, che guiderà la futura società Automotive, ha aggiunto: “Il nostro team è altamente motivato e concentrato sulla preparazione dello spin-off. Gli obiettivi a breve e medio termine saranno presentati nel corso del Capital Market Day previsto per l’estate 2025.”