Continental ad Automechanika 2022: le cinghie “eco” per HEV

Lo stand Continental ad Automechanika Francoforte 2022 rivelerà tante novità in tema sostenibilità: ecco alcune anteprime

Continental ad Automechanika Francoforte 2022 presenta le cinghie ecologiche per la trasmissione dei veicoli ibridi. Per la presenza del motore ICE le cinghie sono uno dei componenti che “restano” sulle auto elettrificate. Ma Continental ha dimostrato che si può migliorare la loro efficienza, sviluppando delle cinghie con gomma sintetica che permettono di ridurre enormemente le emissioni di CO2 in produzione. Ecco un’anteprima delle novità Continental ad Automechanika che potrete vedere da vicino al Forum accanto all’Arena presso lo Stand A03 dal 13 al 17 settembre 2022.

CONTINENTAL PRESENTA AD AUTOMECHANIKA LE CINGHIE ECO FRIENDLY

Ad Automechanika Francoforte 2022 Continental presenta una nuova cinghia dentata il cui profilo laterale non è realizzato in policloroprene, ma in una nuova mescola di gomma sintetica brevettata. Questa novità ha molti vantaggi sia per l’ambiente che per il clima, secondo l’azienda: “Le materie prime utilizzate hanno già un potenziale di riscaldamento globale significativamente inferiore”, afferma Hermann Schulte, responsabile dello sviluppo della cinghia di distribuzione per Continental aftermarket. “Il nuovo composto genera un’impronta di carbonio inferiore di circa il 50%, dalla sua produzione allo smaltimento”. Ci sono anche alcuni vantaggi tecnici interessanti che vi possiamo anticipare: le nuove cinghie di distribuzione consentono una maggiore trasmissione della potenza e offrono una migliore resistenza al freddo e al calore.

CONTINENTAL, AD AUTOMECHANIKA UNO STUDIO SULLE CINGHIE DI TRASMISSIONE

Continental utilizzerà lo studio sulle cinghie di trasmissione per avviare conversazioni con i visitatori di Automechanika Francoforte 2022 sull’aumento della sostenibilità nell’aftermarket automobilistico. L’azienda afferma che la sostenibilità diventerà il fattore centrale del successo per le officine e i ricambisti in futuro. “Abbiamo cavalcato questa tendenza e investito continuamente nella ricerca di materiali e processi che possiamo utilizzare per rendere i nostri prodotti ancora più sostenibili”, dichiara Karim Fraiss, responsabile della gamma di prodotti.

NUOVO PACKAGING AD AUTOMECHANIKA PER I KIT DISTRIBUZIONE CONTINENTAL

Continental presenterà ad Automechanika Francoforte 2022 anche un nuovo imballaggio per i suoi kit di trasmissione con pompa dell’acqua. In precedenza, i singoli componenti di questi kit (cinghie, pompa dell’acqua, pulegge, tenditori, ecc.) erano imballati in scatole singole, che venivano poi impilate insieme in una grande scatola esterna. In futuro, invece, ci sarà un unico inserto in cartone piegato in modo che tutti i componenti siano tenuti saldamente in posizione con una buona protezione all’interno della scatola senza la necessità di un imballaggio individuale. Ciò significa che sarà prodotta la metà della quantità di cartone, riducendo notevolmente la CO2 emessa e il carburante necessario per il trasporto. “Secondo i nostri calcoli, questo riduce le emissioni di CO2 di circa 390 tonnellate all’anno”, ha dichiarato Anna Bentlage di Projects and Standards presso Continental Power Transmission.