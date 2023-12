Componenti auto: export italiano cresce del +11,9% nel 2023

Buoni risultati per la componentistica automotive italiana che nel primo semestre 2023 ha visto aumentare l’export del +11,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, per un valore delle esportazioni di 13,3 miliardi di euro (vedi primo grafico in basso). Parallelamente si è registrato un incremento delle importazioni (+12,5%) pari a 10,4 miliardi, con un saldo positivo di 2,94 miliardi di euro a favore dell’export. Occorre far notare che sempre nei primi 6 mesi di quest’anno l’export italiano di tutte le merci è cresciuto ‘soltanto’ del +4,1%, a dimostrazione dell’incidenza del comparto dei componenti auto nel nostro sistema produttivo.

COMPONENTISTICA AUTOMOTIVE: IL COMPARTO VALE IL 4,2% DI TUTTO L’EXPORT ITALIANO

Leggendo più dettagliatamente il dossier di ANFIA sull’import-export della componentistica automotive nel primo semestre 2023, si scopre che il totale delle esportazioni del settore componenti ha rappresentato circa il 4,2% di tutto l’export italiano, mentre le importazioni hanno pesato per il 3,4%. Sono risultati in rialzo quasi tutti i componenti, nello specifico gomma, suono, motori e parti meccaniche, mentre per quanto riguarda i componenti infotainment sono diminuite le importazioni e incrementate le esportazioni.

COMPONENTI AUTO: L’EXPORT 2023 SOPRATTUTTO IN GERMANIA, FRANCIA E SPAGNA

L’export dei componenti auto verso i Paesi dell’UE + il Regno Unito è valso 9,81 miliardi di euro (+17% sul primo semestre 2022), rappresentando il 73,8% delle esportazioni, con un avanzo commerciale di 2,33 miliardi. Invece l’export verso i Paesi extra UE (escluso l’UK) è stato di 3,48 miliardi di euro (+2,5%), producendo un saldo positivo di 609,3 milioni di Euro. La classifica dell’export per Paesi di destinazione ha visto al primo posto sempre la Germania con 2,51 miliardi di euro e una quota del 21% sul totale, seguita da Francia (11,6% di quota), Spagna (8,2%), Polonia (6,6%), USA (5,8%), UK (5,4%), Turchia (4%), Austria (3,5%), Brasile (3%) e Messico (2,7%).

COMPONENTI AUTO: LE PARTI MECCANICHE RAPPRESENTANO IL 67,9% DELL’EXPORT

Suddividendo i componenti auto in macro-classi, il comparto delle parti meccaniche (incluso accessori, vetri) ha totalizzato, nel primo semestre 2023, il 67,9% del valore dell’export con 9,03 miliardi di euro (+10,5% sul primo semestre 2022) e un saldo attivo di 3,11 miliardi. Al secondo posto il comparto dei motori per un valore di 2,12 miliardi di euro (+2,1%), che ha pesato per il 16% sul totale esportato della componentistica, con un saldo attivo di 619 milioni di Euro. Anche l’export dei componenti elettrici e affini è risultato in aumento del +13,8% rispetto al periodo di riferimento, così come il comparto pneumatici e articoli in gomma per autoveicoli (+7%).

COMPONENTISTICA AUTOMOTIVE: IN ITALIA SALDO POSITIVO DA OLTRE 20 ANNI

Il report di ANFIA ricorda che in Italia la componentistica automotive conta circa 2.200 imprese sul territorio, per un fatturato di 55,9 miliardi di euro e 166.800 addetti diretti. Ed è un settore che funziona: infatti, mentre la bilancia commerciale dell’intero comparto automotive italiano ha avuto spesso un saldo negativo, guardando alla sola componentistica il saldo tra esportazioni e importazioni risulta invece positivo da oltre 20 anni (6,3 miliardi di euro la media annua dal 2008 al 2022).