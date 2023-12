Componentistica Auto: crescono import/export, saldo a 3,6 Milioni

Il rapporto Focus Italia Trade automotive, elaborato dall’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA), rivela un quadro incoraggiante per l’andamento del comparto relativo a componentistica e autoveicoli. I dati più recenti, relativi ad agosto 2023, evidenziano una tendenza positiva dell’import e dell’export, fornendo indicazioni importanti sullo stato di salute del mercato. Ecco una sintesi del bilancio.

TREND IMPORT AUTOVEICOLI IN ITALIA

Nei primi otto mesi del 2023, l’import di autoveicoli nuovi verso l’Italia registra una significativa crescita del 48,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo aumento è osservabile in entrambi i comparti di riferimento:

veicoli industriali (+47,2%);

(+47,2%); autovetture (+54,8%);

TREND EXPORT AUTOVEICOLI IN ITALIA

Parallelamente, l’export in valore segna un incremento del 33,2%, grazie soprattutto alle autovetture esportate (+33,5%). Il saldo complessivo mostra tuttavia un deficit di circa 9,34 miliardi di euro per le autovetture, compensato da un saldo positivo di circa 1,31 miliardi di euro per i veicoli industriali. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

COMPONENTI AUTOMOTIVE: ANDAMENTO IMPORT ED EXPORT

Per quanto riguarda il comparto della componentistica, nel periodo in esame, sia l’import che l’export mostrano un aumento significativo, rispettivamente del +10,5% e del +9,1%. L’andamento segue gli ottimi risultati registrati già nel 2022. Il saldo positivo di circa 3,62 miliardi di euro sottolinea la vitalità di questo settore. L’Europa rappresenta la principale area di scambio, contribuendo in modo significativo sia alle importazioni (77,9%) che alle esportazioni (79,2%). Guardando nel dettaglio i gruppi di componenti, il rapporto ANFIA rileva i seguenti andamenti nel periodo gennaio-agosto 2023 rispetto all’anno precedente:

Parti in gomma/pneumatici

Import, +7% e un saldo di -611 milioni di euro

Export, +21% e un saldo di -510 milioni di euro

Motori

Import, +1% e un saldo di +801 milioni di euro

Export, -1,2% e un saldo di +752 milioni di euro

Parti elettriche

Import +0,6% e un saldo di -599 milioni di euro

Export, +13,4% e un saldo di -429 milioni di euro

Parti meccaniche

Import, +17% e un saldo di +3,93 milioni di euro

Export, +10% e un saldo di +3,9 milioni di euro

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.