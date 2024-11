Come cambia la manutenzione dei freni auto per le officine IAM

A partire dal 1° novembre ci sono molte novità per i prodotti della gamma freni per l’IAM (Independent Aftermarket) che passano ufficialmente sotto il marchio HELLA, grazie all’acquisizione completa della joint venture HELLA PAGID da parte di FORVIA HELLA, conclusa alla fine del 2023. Per gli autoriparatori, questa evoluzione rappresenta un’opportunità di accesso a una gamma ancora più completa e aggiornata, che spazia dai componenti del Primo Impianto a quelli aftermarket.

UN’OFFERTA DI FRENI COMPLETA

FORVIA HELLA, già nota per la sua attività come fornitore di Primo Equipaggiamento (OEM), amplia il suo raggio d’azione integrando nell’offerta anche componenti di usura per l’impianto frenante, idraulica, e sensori ABS. In tal modo HELLA si propone come fornitore unico di parti frenanti per ogni esigenza: dall’ABS ai servofreni, dalle pastiglie ai dischi, offrendo una copertura del 100% su queste componenti e superando l’85% sui sistemi idraulici.

L’estetica del brand conserva sulle confezioni i colori e il design classico HELLA, ora aggiornato in una veste più moderna e orientata al futuro, come sottolineato dal Dr. Marcel Wiedmann, responsabile globale per il settore ricambi e soluzioni officina di FORVIA HELLA.

INNOVAZIONE E SVILUPPO: OBIETTIVO BRAKE-BY-WIRE

Tra gli elementi di punta dell’innovazione HELLA, il brake-by-wire è un focus chiave, con tecnologie che potrebbero presto essere accessibili anche al mercato aftermarket. Questa soluzione, già utilizzata in Primo Impianto, punta a migliorare le prestazioni dei sistemi frenanti integrando elettronica avanzata e sensori di nuova generazione come abbiamo spiegato in questo articolo, offrendo agli autoriparatori nuove soluzioni di manutenzione e sicurezza.

SERVIZI DI SUPPORTO PER OFFICINE E DISTRIBUTORI

Accanto alla qualità e all’innovazione, HELLA affianca anche un servizio di supporto tecnico avanzato, accessibile tramite i portali HELLA Partner World e HELLA Tech World. Inoltre, il customer service tecnico mette a disposizione degli autoriparatori un team di esperti per rispondere in tempo reale alle problematiche di montaggio e manutenzione.

Un altro vantaggio per officine e distributori è l’offerta di pinze freno senza deposito cauzionale. Questa novità elimina l’onere della cauzione, offrendo invece un kit completo di accessori premium e bulloni guida, semplificando e velocizzando la sostituzione.