CLEPA Innovation Awards 2022: le 8 idee più “Smart” e “Clean”

CLEPA ha premiato con l’Innovation Award 2022 le soluzioni automotive più intelligenti per una mobilità sostenibile e sicura

L’Associazione europea dei fornitori di componentistica (CLEPA) ha premiato le soluzioni più intelligenti e sicure pronte per essere introdotte sul mercato. Le idee incoronate con l’Innovation Award CLEPA 2022 hanno tutte in comune lo scopo di migliorare la mobilità. Ecco chi sono gli 8 vincitori e come si svolge la selezione delle migliori soluzioni per la mobilità di domani.

CLEPA INNOVATION AWARDS 2022: 93 CANDIDATI

Il premio CLEPA Innovation Award 2022 è nato individuare le idee automotive più innovative in un settore che ogni anno investe circa 30 miliardi di euro. I vincitori si sono distinti tra 93 domande di candidatura valutate da una giuria internazionale di 28 esperti del mondo universitario e dei centri di ricerca e innovazione. Tra i criteri principali considerati per le due categorie Smart & Safe e Clean & Sustainable sono stati valutati l’impatto delle innovazioni e la capacità a entrare in mercati altamente competitivi e all’avanguardia. Alla cerimonia di premiazione presso la Claridge Events Room di Bruxelles, Benjamin Krieger, segretario generale del CLEPA ha dichiarato “Per i nostri membri, investire nell’innovazione significa investire nelle persone. L’innovazione dei fornitori automobilistici viene dalle persone e apporta un vero contributo alla società nel suo insieme”

CLEPA INNOVATION AWARDS 2022: CATEGORIA SMART & SAFE MOBILITY

Nella categoria delle idee per una mobilità più intelligente e sicura si è distinto GMW con il sistema GSharp, un sistema GNSS (Global Navigation Satellite System) per veicoli autonomi, le altre idee premiate sono:

– Smart Tailgate sviluppata da Plastic Omnium è una soluzione che impiega il 20% di fibre di carbonio riciclate e un quarto dei componenti necessari per la produzione di un portellone in metallo. Un portellone realizzato con la tecnologia visibile nel video sotto pesa fino al 30% in meno e riduce le emissioni del 30% rispetto al componente tradizionale;

– CarEye Safety Angle (CSA) sviluppato da Brigade Electronics, è un assistente alla svolta sicura realizzato per veicoli pesanti e autobus. Impiega l’intelligenza artificiale per rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in un’area ampia ai lati dei veicoli e avverte il conducente di potenziali collisioni.

– NoTraffic, Startup che ha realizzato una piattaforma di gestione del traffico.Ottimizza l’accensione dei semafori in tempo reale in base ai dati del flusso di traffico rilevato da sensori intelligenti.

CLEPA INNOVATION AWARDS 2022: CATEGORIA CLEAN & SUSTAINABLE

Nella categoria Clean & Sustainable, il primo premio è stato attribuito a Joyson Safety Systems per un dispositivo che disconnette il flusso di corrente dalla batteria ad alta tensione in caso di emergenza. La disconnessione della batteria pirotecnica è pensata per aumentare la protezione degli occupanti del veicolo e dei soccorritori in caso di incendio di una batteria al litio. In realtà le auto elettrificate in circolazione dispongono già di un dispositivo di stacco automatico della batteria. Interviene in caso di collisioni abbastanza importanti che comportano l’apertura degli airbag. Le altre idee premiate sono:

– Enertect PC+ di Schaeffler, un rivestimento sottile e ad alte prestazioni per le piastre bipolari delle celle a combustibile a membrana a scambio protonico (PEM);

– Seat for the Planet di Forvia, permette di ridurre l’impronta al carbonio degli interni auto. Si basa sull’ottimizzazione dell’architettura del sedile, impiego di materiali sostenibili, processi industriali e gestione del ciclo di vita;

– NGV Powertrain, che ha sviluppato una tecnologia per permettere ai motori diesel High Duty Vehicle (HDV) esistenti di funzionare con biocarburanti e carburanti sintetici.