CLEPA Aftermarket Conference 2023: il programma a Bruxelles

CLEPA ha pubblicato il programma dell’Aftermarket Conference 2023, l’evento di spicco organizzato a Bruxelles per discutere e condividere know how e strategie sulla rapida evoluzione dei veicoli. SicurAUTO.it sarà presente come media partner dell’evento per raccontarvi in anteprima le sfide e le soluzioni proposte dagli esperti che interverranno. Ecco il programma in dettaglio dell’Aftermarket Conference CLEPA dei giorni 29 e 30 marzo 2023.

DOVE SI TERRA’ L’AFTERMARKET CONFERENCE 2023

L’innovazione nel settore automotive corre veloce e le conferenze organizzate da CLEPA, l’Associazione europea dei fornitori automotive è una finestra sulle opportunità per l’IAM (Independent Aftermarket). L’Aftermarket Conference 2023 si svolgerà presso lo Sheraton Brussels Airport Hotel nei giorni 29 e 30 marzo 2023 e riunirà esperti, rappresentanti del settore automotive e responsabili politici.

COME PARTECIPARE ALL’AFTERMARKET CONFERENCE 2023 CLEPA

CLEPA spiega che il tema principale di questa edizione sarà “Driving Service Innovation”, poiché la tecnologia dei veicoli si sta evolvendo rapidamente con una maggiore diffusione di elettrificazione, automazione, connettività e cybersecurity. L’aftermarket dovrà essere pronto a gestire queste innovazioni che dalle reti OES (Original Equipment Services) confluiranno nell’IAM. Per partecipare alla conferenza è necessaria la registrazione all’evento.

PROGRAMMA AFTERMARKET CONFERENCE 2023 ORGANIZZATO DA CLEPA

La sera del 29 marzo, ci sarà la Networking Dinner con un discorso di apertura, mentre la conferenza prenderà il via dalla mattina del 30 marzo con la partecipazione di 24 esperti leader nel settore automobilistico. Ecco il programma completo della CLEPA Aftermarket Conference 2023.

Giorno 29 marzo CLEPA Aftermarket Conference 2023:

La conferenza prenderà il via con un discorso di apertura di Hasmeet Kaur su “Mobility vision 2040 – A view beyond the figures”.

Giorno 30 marzo CLEPA Aftermarket Conference 2023:

Mark Nicklas, della Commissione Europea, fornirà una visione del quadro normativo previsto dalla Commissione europea e Angelica Petrov condividerà le opinioni del mercato. CLEPA e Boston Consulting Group (BCG) condivideremo anche i risultati dello studio sulle implicazioni delle flotte.

Bosch fornirà un keynote sulle nuove architetture dei veicoli, seguito da una tavola rotonda con rappresentanti di AVERE – The European Association for Electromobility, Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V. (ZDK), HELLA, FIGIEFA – Automotive Aftermarket Distributors e mondo accademico, che discuteranno l’impatto delle tecnologie avanzate.

SPARKER ha organizzato un evento di pitch per start-up in cui 4 start-up presenteranno i loro progetti e soluzioni per l’aftermarket, seguiti da una visione sull’assistenza stradale per i veicoli elettrici nei Paesi Bassi.