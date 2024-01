Clarios: il futuro delle batterie auto a bassa tensione è il Sodio

La transizione della mobilità ha fatto sì che l’attenzione dell’industria automobilistica e una montagna di investimenti fossero convogliati nelle batterie ad alta tensione per autoveicoli. In realtà c’è un altro grande cambiamento in atto annunciato da uno dei maggiori fornitori OEM (Original Equipment Manufacturer) che riguarderà milioni di auto ibride, elettriche, connesse e dotate di sistemi che assorbono più energia. Clarios, che ha di recente lanciato le batterie Varta xEV di cui parliamo nel video qui sotto, sta sviluppando batterie auto a bassa tensione Na-Ion.

BATTERIA AUTO AL SODIO: LA PARTNERSHIP CLARIOS – ALTRIS

La partnership tra Clarios e Altris, azienda svedese specializzata in materiali catodici agli ioni di sodio e celle a ioni di sodio, sembra avere tutte le potenzialità per rispondere meglio al nuovo regolamento europeo sulle batterie. Le due realtà leader nel settore delle batterie hanno recentemente annunciato una collaborazione strategica finalizzata allo sviluppo di batterie agli ioni di sodio a bassa tensione destinate all’industria automobilistica. I dettagli finanziari dell’accordo sono segretissimi, ma l’annuncio ufficiale di Clarios rivela abbastanza informazioni per capire che l’automotive di massa andrà incontro a un’altra grande innovazione tecnologica. E adesso capiremo perché e cosa cambia rispetto alle batterie auto tradizionali SLI, EFB e AGM.

SOSTENIBILITÀ E VANTAGGI DELLE BATTERIE AGLI IONI DI SODIO

Il focus primario di Clarios con le batterie agli ioni di Sodio sarà sulle applicazioni automobilistiche a bassa tensione, in risposta alla crescente evoluzione dei veicoli connessi, ibridi ed elettrici che hanno bisogno di esigenze energetiche maggiori. La partnership di spessore mira a sviluppare batterie agli ioni di sodio con una tensione fino a 60 Volt, destinando la loro applicazione sia a veicoli nuovi (fornitura di primo equipaggiamento) che alle sostituzioni come ricambio aftermarket. La tecnologia Na-ion è pensata per elevare gli standard di circolarità delle batterie auto più performanti necessarie nei veicoli dotati di sistemi di bordo by-wire e connessi, che assorbono energia anche quando l’auto è ferma o in condizioni di panne, come spieghiamo nel video di seguito.

BATTERIE AUTO AGLI IONI DI SODIO: COME SONO FATTE

Clarios spiega che l’evoluzione delle batterie al piombo è “il miglior esempio di economia circolare al mondo” (in questo approfondimento spieghiamo procedure e costi del riciclo di batterie per auto). Tuttavia l’evoluzione del mercato sta spingendo le Case automobilistiche a esplorare soluzioni multi-batteria anche più sostenibili. Rispetto alle batterie auto tradizionali, le batterie agli ioni di sodio promettono una maggiore facilità di riciclo.

Le soluzioni sviluppate da Altris presso il Laboratorio Ångström dell’Università di Uppsala, utilizzano sale, legno, ferro e aria, come fonti degli elementi Ferro, Sodio, Azoto e Carbonio, i cui simboli chimici compongono il nome della tecnologia brevettata Fennac. “I materiali utilizzati per produrre celle agli ioni Na sono abbondanti e disponibili, privi di minerali critici ed elementi tossici”, spiega Clarios. I ricercatori svedesi dichiarano una maggiore durata, potenza di scarica, temperature di lavoro più flessibili e sicurezza con la stessa densità energetica delle celle LFP (Litio Ferro Fosfato).

IL 30% DEI VEICOLI CIRCOLANTI NEL MONDO AVRA’ UNA BATTERIA AL SODIO

“Altris vuole portare al mondo batterie agli ioni di sodio migliori, più sicure e veramente sostenibili. Esaminiamo continuamente nuove applicazioni in cui la nostra tecnologia può avere un impatto significativo su vasta scala”, ha dichiarato Björn Mårlid, CEO di Altris. “Con questa partnership, saremo in grado di accedere a un veicolo su tre guidato a livello globale e di accelerare la transizione verde”.