Clarios: + 50% di produzione dal 2026 in UE, M. Oriente e Africa

Clarios, una delle maggiori aziende nella produzione di batterie per l’automotive, nota anche con il Brand Varta, ha annunciato un ambizioso piano di investimenti per potenziare la capacità produttiva dei suoi stabilimenti europei. L’azienda prevede di investire circa 200 milioni di euro per ampliare e modernizzare i suoi siti produttivi in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) con l’obiettivo di aumentare la produzione annua di batterie del 50% a partire dal 2026.

L’IMPORTANZA DELLE BATTERIE AGM NELLA MOBILITÀ

Dopo gli ultimi avvicendamenti di fine estate, che hanno visto la partecipazione di Porsche al 32% di capitale in Varta (con la prospettiva di puntare anche alla maggioranza di V4Drive, controllata di Varta che produce batterie per veicoli elettrici), il piano strategico di Clarios è una mossa attesa, oltre che fondamentale, per rafforzare la sua presenza nel settore delle batterie AGM (Absorbent Glass Mat).

La trasformazione dell’industria automobilistica, trainata da elettrificazione, digitalizzazione e circolarità, richiede lo sviluppo di soluzioni energetiche efficaci e trasversali. Per questo, l’orientamento dei produttori di batterie è sviluppare una gamma di prodotti ampiamente efficaci e su misura per le auto ibride, Plug-in e 100% elettriche. Le batterie AGM ed EFB (Enhanced Flooded Batteries) ormai presenti sulla maggior parte delle auto elettrificate, si prestano bene a questa strategia perché fondamentali sulle auto ICE dotate di ADAS e connettività, come sulle auto elettriche. Ovviamente le batterie tradizionali LSI (Lighting, Starting and Ignition – Piombo acido) continueranno ad essere prodotte per il parco circolante più vecchio.

CLARIOS: + 50% DI BATTERIE PRODOTTE PER EUROPA, MEDIO ORIENTE E AFRICA

Clarios prevede che la domanda globale di batterie AGM crescerà del 7% annuo fino al 2030. Ed ecco dove si inserisce il piano di investimenti annunciati dall’azienda. Clarios si concentrerà principalmente sul potenziamento dei siti produttivi nell’area EMEA, dove l’azienda già gestisce 13 impianti di produzione di batterie al piombo e due centri di riciclaggio delle batterie auto esauste.

In particolare, lo stabilimento di Hannover, in Germania, che ospita anche la sede europea di Clarios, sarà oggetto di un ampio progetto di modernizzazione. L’azienda investirà in nuovi asset e processi avanzati per la produzione di batterie, con un focus sull’automazione per aumentare la produttività senza compromettere i posti di lavoro esistenti. Questo investimento creerà circa 150 nuovi impieghi, favorendo la creazione di cluster produttivi strategici in Germania, Spagna, Repubblica Ceca e Francia.

GLI STABILIMENTI CLARIOS IN GERMANIA, REPUBBLICA CECA E SPAGNA

Parte della produzione di batterie tradizionali di avviamento LSI e di batterie EFB sarà trasferita da Hannover a Česká Lípa (Repubblica Ceca), dove Clarios sta ampliando il sito produttivo esistente. Qui, l’impianto si specializzerà nella produzione di alloggiamenti in plastica per batterie AGM e componenti minori, con l’obiettivo di ottimizzare e rendere più efficiente la filiera produttiva.

Inoltre, lo stabilimento di Guardamar (Spagna) aumenterà del 50% la produzione di griglie PowerFrame, essenziali per le batterie EFB. Mentre a Krautscheid (Germania), Clarios prevede di incrementare ulteriormente l’attività di riciclaggio delle leghe di piombo per le griglie utilizzate nelle batterie AGM.

“Continueremo quindi a supportare tutte le funzioni elettriche e di sicurezza per tutti i tipi di veicoli ancora per molto tempo. Stiamo portando avanti le nostre soluzioni per trasformare l’industria automobilistica, implementando le tendenze dell’elettrificazione, della digitalizzazione e dell’economia circolare.”, ha dichiarato Werner Benade, Presidente EMEA Clarios.