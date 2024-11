Castrol lancia la nuova piattaforma digitale per officine e clienti

Castrol, uno dei maggiori produttori di lubrificanti, ha rilanciato il suo nuovo tool online “Trova i prodotti Castrol giusti”, arricchito di nuove funzionalità e un’interfaccia della piattaforma rivisitata, per agevolare la scelta e l’acquisto dei fluidi corretti per la manutenzione di ogni veicolo. Pertanto si presta ad essere utile sia alle officine per quei modelli di veicoli meno diffusi, sia agli automobilisti che possono consultare il portale Castrol se non hanno a disposizione il libretto di istruzioni del veicolo o non trovano l’informazione che stanno cercando.

CASTROL FINDER: COME FUNZIONA LA PIATTAFORMA TROVA PRODOTTI

La piattaforma Castrol permette di trovare le informazioni dettagliate su:

lubrificanti per motore ;

; fluidi per trasmissione ;

; liquidi per freni ;

; liquidi refrigeranti;

Castrol ha spiegato di aver integrato la nuova funzione “Ricerca rapida”, che consente di individuare il fluido adatto inserendo semplicemente il numero di targa del veicolo o selezionando marca e modello, rendendo lo strumento particolarmente accessibile anche ai meno esperti di meccanica. L’obiettivo è permettere in pochi clic di avere la sicurezza di scegliere il prodotto più adatto per la manutenzione del proprio veicolo.

GOOGLE MAPS PER TROVARE OFFICINE E RIVENDITORI CASTROL PIU’ VICINI

Una delle novità più recenti del portale “Trova i prodotti Castrol giusti” è l’integrazione con Google Maps nella funzione “Dove acquistare”. Questo permette agli utenti di trovare facilmente le officine e i rivenditori autorizzati più vicini. Inoltre, la piattaforma è stata ottimizzata per migliorare la navigazione sia su computer che su smartphone e tablet. Questa compatibilità multi-dispositivo è ritenuta fondamentale per le esigenze delle officine dove la mobilità e la rapidità sono fattori cruciali.

IL COMMENTO DI CASTROL

Danielle Fang, Media & Communications Specialist di Castrol, ha dichiarato che: “Questa versione migliorata dello strumento sarà particolarmente utile ai tecnici che eseguono regolari interventi di assistenza, manutenzione e riparazione, consentendo loro di identificare e procurarsi con più facilità i liquidi Castrol più adatti. Abbiamo ascoltato i clienti e apportato miglioramenti significativi, come la semplificazione della navigazione per garantire un processo di ricerca dei prodotti fluido, intuitivo ed efficiente”.