Carlos Tavares: quanto ha guadagnato con Stellantis?

Da qualche ora Carlos Tavares non è più il CEO di Stellantis a seguito delle dimissioni con effetto immediato presentate nella serata del 1° dicembre 2024 e subito accettate dal Consiglio di Amministrazione del gruppo. Adesso per la società automobilistica si apre una fase molto delicata con la necessità di nominare un nuovo amministratore delegato che avrà diverse gatte da pelare, noi invece facciamo un passo indietro per scoprire quanto ha guadagnato Tavares nei suoi anni alla guida di Stellantis. La curiosità è lecita considerando che si è spesso discusso dello stipendio monstre del manager portoghese, specie in rapporto ai salari degli operai.

LA STORIA DI CARLOS TAVARES IN STELLANTIS

Portoghese di Lisbona ma di formazione francese, classe 1958, sposato con tre figlie e nonno di quattro nipoti, il 16 gennaio 2021 Carlos Tavares è diventato il primo amministratore delegato di Stellantis, il gruppo automobilistico multinazionale nato dalla fusione tra il gruppo francese PSA e l’italo-americano Fiat Chrysler Automobiles (FCA). In precedenza aveva lavorato per Renault, Nissan e Peugeot, venendo nominato nel 2014 AD e presidente del consiglio di amministrazione del Groupe PSA.

In Stellantis, almeno per i primi tre anni (fino al 2023) Tavares ha mantenuto fede alla promessa iniziale di aumentare gli utili del gruppo, pur con scelte dolorose come i numerosi tagli alla forza lavoro. Quest’anno però le cose sono cambiate e Tavares ha iniziato a ricevere molte critiche dagli investitori, dai rappresentanti dei concessionari, dai sindacati e dai lavoratori, che hanno bocciato la sua gestione considerandola oculata in merito ai costi ma poco ambiziosa e poco competitiva sul mercato. Negli ultimi anni, infatti, Stellantis ha limitato lo sviluppo di nuovi modelli affidandosi per lo più al rinnovo e al rilancio di quelli storici, con un conseguente calo delle quote di mercato in favore dei concorrenti, soprattutto nell’ultimo anno.

Particolarmente deficitari i dati del terzo trimestre del 2024, con le vendite negli Stati Uniti (da sempre mercato di riferimento del gruppo con i marchi storici Jeep, Ram, Dodge e Chrysler) che sono scese ad appena 305 mila, -19,8% rispetto al 2023 e -11,5% rispetto al trimestre precedente.

QUANTO HA GUADAGNATO CARLOS TAVARES IN STELLANTIS?

La risposta alla domanda “quanto ha guadagnato Carlos Tavares in Stellantis” è “Tanto“, anzi tantissimo. Ovviamente sappiamo bene che gli stipendi dei CEO dei grandi gruppi internazionali sono sopra la media e tutto sommato è giusto così, considerando il grado di responsabilità. Non scordiamoci che dalle scelte di un amministratore delegato di questo livello dipende il destino di fabbriche, stabilimenti e soprattutto di milioni di lavoratori in tutto il mondo.

Detto ciò, lo stipendio di Tavares è sempre stato clamorosamente alto. Facendo un paragone calcistico, siamo sugli standard di Messi e di Cristiano Ronaldo. Del resto non c’è bisogno di immaginarsi nulla, la retribuzione di Tavares come CEO di Stellantis è riportata nero su bianco nel Remuneration Report 2023 pubblicato in occasione dell’assemblea degli azionisti del gruppo tenutasi lo scorso aprile.

Tavares, ha percepito nel 2023 una retribuzione base di circa 13,5 milioni di euro, circa 1,4 milioni in meno rispetto al 2022 (14,9 milioni di euro). Oltre alla retribuzione di base, il manager ha ricevuto nel 2023 un incentivo per la trasformazione di Stellantis in un provider di mobilità tecnologica sostenibile, pari a 10 milioni, approvato nel 2021 dal Board, portando il compenso a 23,5 milioni di euro. Parallelamente sono stati attribuiti al CEO incentivi a lungo termine pari a 13 milioni da assegnargli al raggiungimento di specifici obiettivi di performance. Sommando anche questi ultimi incentivi il totale che potrebbe ricevere arriva potenzialmente a 36,5 milioni, record assoluto nel settore automotive. Per essere precisi: 36.494.025 euro (cifra però da rivalutare alla luce delle dimissioni anticipate e dei pessimi numeri di quest’anno, occorre poi considerare che la maggior parte della remunerazione è pagata in azioni).

Nel 2022 lo stipendio complessivo di Tavares, considerando bonus e incentivi, era stato invece di 23.459.006 euro e nel 2021 di 19,153,507 euro. Non sono ancora disponibili le cifre del 2024.

DIMISSIONI TAVARES: A QUANTO AMMONTA LA LIQUIDAZIONE?

Per quanto riguarda invece la liquidazione a seguito delle dimissioni, i rumors parlano di almeno 100 milioni di euro + un corposo pacchetto azionario di Stellantis. Somma filtrata nelle scorse settimane quando si parlava di un possibile addio anticipato nel 2025.

Sollecitato sul suo stipendio monstre, Tavares ha sempre risposto che è commisurato ai risultati ottenuti nel corso della carriera “proprio come per un calciatore o un pilota di Formula 1“, ricordando come la percentuale più grossa derivi in misura variabile dai risultati dell’azienda (sottoforma di bonus e incentivi), a dimostrazione, dice lui, che almeno fino al 2023 i numeri di Stellantis non erano affatto male.