Mirafiori: produzione Stellantis -83%, la più bassa dal 2013

Ci eravamo lasciati a fine giugno con il dato terrificante del primo semestre 2024 che segnava un -63% di auto prodotte a Mirafiori rispetto allo stesso periodo dell’anno prima, anticipando che per i mesi successivi non si vedevano segnali di miglioramento. E infatti la produzione nello stabilimento torinese di Stellantis è ulteriormente peggiorata: il dato relativo ai primi 8 mesi dell’anno riporta un calo del -83% sul 2023, insomma siamo prossimi all’azzeramento. Ciò si traduce ovviamente in ulteriori periodi di chiusura e di cassa integrazione per i lavoratori, con un futuro ancora tutto da decifrare nonostante le rassicurazioni del CEO Carlos Tavares.

PRODUZIONE STELLANTIS A MIRAFIORI: NEL 2024 SOLO 20.000 VEICOLI

Nello specifico, a fine agosto nello stabilimento Stellantis di Mirafiori sono state prodotte 18.500 auto da inizio anno, rispetto alle 52.000 dello stesso periodo del 2023 (-83%), il dato peggiore dal 2013. “La situazione produttiva è estremamente grave“, dicono dal sindacato Fiom-Cgil, “e se il trend attuale persiste, il 2024 potrebbe chiudersi con solo 20.000 unità prodotte“. Ovviamente tutto ciò si ripercuote anche sull’indotto, con le aziende che lavorano con la fabbrica ormai prossime al collasso.

MIRAFIORI: ATTESE NUOVE CHIUSURE, SI SPERA NEL 2025 CON LA 500 IBRIDA

E per la serie ‘se le cose vanno male possono solo peggiorare’, Stellantis ha informato i rappresentanti sindacali che la linea Maserati questa settimana produrrà solo lunedì e riprenderà il 16 settembre, mentre la produzione della Fiat 500 elettrica continuerà fino a giovedì 12 incluso. E poi? Poi si ipotizza una chiusura ben più lunga, almeno fino a metà ottobre ma non si esclude che la situazione di precarietà, con giornate di lavoro soltanto sporadiche e isolate, possa durare fino alla fine dell’anno. Al 2025 si guarda invece con moderato ottimismo visto che a Mirafiori cominceranno a produrre, anche se non subito, la nuova 500 ibrida, vettura dalle potenzialità decisamente maggiori rispetto alla pretenziosa 500e, bella ma di fatto invendibile su larga scala. Intanto circa 760 operai della carrozzeria sono stati trasferiti temporaneamente ad altri impianti.

MIRAFIORI: UN ANNO DI CHIUSURE E DI CASSA INTEGRAZIONE

Le vicissitudini degli ultimi giorni, e quelle probabili delle prossime settimane, rappresentano solo la punta dell’iceberg di una situazione molto critica che nello stabilimento Stellantis di Mirafiori va avanti da inizio anno. Già dallo scorso 19 febbraio infatti, a causa della flessione di mercato determinatasi nell’ultimo trimestre 2023, nei giorni in attività si è cominciato a utilizzare l’ammortizzatore sociale coinvolgendo mediamente il 35%/40% dei 1050 lavoratori sulla linea della 500 elettrica. Nei primi sei mesi si è fatto inoltre ricorso a degli stop produttivi di 45 giornate, 19 nel primo trimestre e 26 nel secondo, che hanno coinvolto sia la linea della 500e che quella di Maserati. Poi ci sono state altre tre settimane di fermo produttivo totale, dal 15 luglio al 2 agosto, a cui si sono aggiunte le 3 settimane di chiusura per ferie collettive. E adesso il nuovo probabilissimo stop di settembre, a cui ne seguiranno altri.