CA Auto Bank lancia la garanzia auto estesa senza limiti e scoperto

CA Auto Bank e Opteven, una società specializzata in garanzie e servizi per la mobilità, hanno stretto una partnership che promette di rivoluzionare l’offerta di estensioni di garanzia auto in Italia e in altri paesi europei. Come molti sapranno, la garanzia auto estesa sulle auto usate come polizza guasti e imprevisti è un’assicurazione che si può già stipulare con diverse compagnie. Ma la nuova offerta punta ad abbattere condizioni e scoperto che sono di norma applicati con le garanzie auto estese offerte da Assicurazioni e Reti Ufficiali delle Case auto.

3 LIVELLI DI GARANZIA AUTO ESTESA PER VEICOLI USATI E NUOVI

Con questa collaborazione, già operativa in Francia, CA Auto Bank, parte del Gruppo Crédit Agricole, sarà in grado di offrire ai suoi clienti privati e professionisti, una gamma di servizi assicurativi dedicati alle estensioni di garanzia auto senza vincoli. Sono incluse le auto ICE, ibride e completamente elettriche, nonché moto e camper. Si prevede che CA Auto Bank estenderà progressivamente questa offerta anche in Spagna, Portogallo e Regno Unito nel corso del 2024.

I tre livelli di copertura offerti includono:

Garanzia Estesa per veicoli nuovi

Garanzia Estesa per veicoli nuovi e usati fino a 4 anni di anzianità

di anzianità Garanzia Estesa per veicoli usati oltre 4 anni di anzianità

Ciò significa che i clienti avranno a disposizione una serie completa di soluzioni, sia per i veicoli nuovi che per quelli usati, garantendo loro una tranquillità totale durante l’utilizzo dei veicoli.

ESTENSIONE DI GARANZIA SU QUALSIASI AUTO FINO A 499 KW

Un elemento chiave che distingue le polizze di CA Auto Bank è l’assenza di limiti chilometrici e di rimborso. In caso di guasto, il rimborso massimo sarà pari al valore commerciale del veicolo al momento dell’evento, assicurando ai clienti una copertura finanziaria completa. Inoltre, non vi sono limiti di potenza, consentendo di garantire veicoli con una potenza fino a 499 kW. Infine, non verrà applicata alcuna percentuale di vetustà o niente scoperto durante la fase di liquidazione di un eventuale guasto, offrendo ai clienti una protezione senza precedenti.

L’ASSICURAZIONE AUTO DIVENTA SEMPRE PIU’ UNA POLIZZA DI MOBILITA’

Questa partnership fa parte di una più ampia strategia di collaborazione tra Crédit Agricole Consumer Finance e Opteven. Recentemente, le due società hanno annunciato la creazione di Crédit Agricole Mobility Care Services, una joint venture al pari focalizzata su contratti di garanzia e manutenzione auto. Questa iniziativa si propone di guidare e sviluppare la partnership tra le due società nei Paesi in cui Opteven opera, portando benefici ai clienti in termini di servizi e protezione a 360 gradi per la mobilità.