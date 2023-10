Autoriparazione in crescita a settembre: l’indagine Autopromotec

Il settore dell’autoriparazione in Italia mostra solidi segnali di crescita anche a settembre 2023. Le rilevazioni fornite dall’Osservatorio Autopromotec, la maggiore rassegna internazionale di attrezzature per l’officina e l’aftermarket evidenziano un panorama positivo tra gli autoriparatori, specialmente se paragonato al periodo analogo dell’anno precedente. Ecco i dati del sondaggio Autopromotec.

ANALISI AUTORIPARAZIONE SETTEMBRE 2023

L’estate ha visto le officine lavorare a pieno ritmo, e tale slancio non ha mostrato segni di rallentamento neanche con l’arrivo dell’autunno. Questo andamento è stato confermato dal Barometro Autopromotec sul sentiment del settore dell’assistenza auto, che ha rilevato le opinioni e le percezioni degli addetti ai lavori, offrendo uno spaccato dettagliato sullo stato di salute del settore.

Guardando i dati in dettaglio, emerge una differenza significativa tra i giudizi degli autoriparatori a settembre 2023 rispetto al 2022. La differenza tra coloro che hanno segnalato un’attività di officina elevata e coloro che l’hanno giudicata bassa è di 12 punti. Tale valore, pur essendo in linea con le rilevazioni dei mesi estivi come maggio e giugno, risulta comunque superiore alle stesse cifre dell’anno precedente. Ad esempio, nel settembre 2022, la differenza era di soli 5 punti. Questo dimostra non solo una crescita, riporta l’Osservatorio, ma una tendenza positiva sostenuta e costante nel corso dell’anno.

I PREZZI NELLE OFFICINE: UNA LENTE DI INGRANDIMENTO SULLA TENDENZA

Non è solo l’attività delle officine a fare notizia. Il Barometro ha anche esplorato il sentimento degli operatori riguardo ai prezzi praticati in officina. A settembre, una percentuale significativa ha giudicato alti i prezzi delle prestazioni, con un saldo di 10 punti in favore di questa percezione. Anche se questo dato rappresenta un leggero calo rispetto ad agosto, rimane comunque in linea con le percezioni dei mesi precedenti, indicando una certa stabilità nel posizionamento dei prezzi nel settore. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

PREZZI AUTORIPARAZIONE: LE PREVISIONI DEGLI ULTIMI MESI 2023

Infine, volgendo lo sguardo al futuro, il sentiment generale degli operatori del settore per la fine del 2023 si rivela decisamente ottimista. Una solida maggioranza, il 73% degli intervistati, prevede una domanda stabile di servizi di officina per dicembre. Mentre un incoraggiante 22% si aspetta un incremento delle attività. In termini di prezzi applicati in officina, la percezione è chiara: non ci si aspetta ribassi. Infatti, l’85% degli operatori prevede che i prezzi rimarranno stabili, mentre una minoranza, il 15%, anticipa un possibile aumento.