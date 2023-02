Autoriparazione: attività in crescita per 22% di officine a gennaio

Il bilancio di inizio 2023 per l’autoriparazione che riporta l’Osservatorio Autopromotec è positivo o stabile per la maggior parte delle officine. A gennaio il 22% degli autoriparatori italiani ha definito “alto” il livello delle attività di officina effettuate, mentre solo l’8% lo ha definito “basso”. Il restante 70% ha valutato come “normale” il livello di attività di autoriparazione svolte a gennaio. Questo quadro piuttosto positivo emerge dal Barometro sul sentiment dell’assistenza auto, elaborato dall’Osservatorio Autopromotec, la principale rassegna internazionale di attrezzature per officine e aftermarket.

ATTIVITA’ RIPARAZIONE AUTO IN OFFICINA A GENNAIO 2023

Sulla base delle inchieste mensili condotte su un campione rappresentativo di officine di autoriparazione l’Osservatorio Autopromotec riporta i giudizi positivi e negativi espressi a gennaio dagli autoriparatori italiani. Dalle risposte emerge un saldo positivo (+14%), inferiore a quelle registrate a dicembre (+24%) e novembre (+20%), ma molto superiore a quello rilevato nel gennaio del 2022 (saldo negativo di -11%) e negli altri mesi dello scorso anno. La tendenza positiva può quindi considerarsi confermata.

PREZZI RIPARAZIONE AUTO IN OFFICINA A GENNAIO 2023

Il Barometro esamina anche la situazione dei prezzi di officina, che a gennaio 2023 si sono mantenuti:

normali , secondo quanto dichiarato dal 79% degli autoriparatori ;

, secondo quanto dichiarato dal ; alti per il 17%;

per il 17%; bassi soltanto per il 4%.

PREVISIONI ATTIVITA’ E PREZZI IN OFFICINA NEI PROSSIMI MESI

L’Osservatorio Autopromotec analizza anche le previsioni per i prossimi tre/quattro mesi. Per quanto riguarda l’attività di autoriparazione:

il 13% degli interpellati ritiene che in primavera la domanda di attività di officina continuerà a crescere ;

degli interpellati ritiene che in primavera la domanda di ; il 4% si aspetta una diminuzione;

l’83% pensa che ci sarà stabilità.

Anche le previsioni sui prezzi in officina propendono per un aumento. Il 17% degli autoriparatori si aspetta che tra marzo e aprile i prezzi cresceranno ancora, contro appena l’1% che pensa caleranno e per l’82% i prezzi rimarranno stabili rispetto a gennaio.