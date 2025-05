Autopromotec 2025: affluenza record di oltre 97 mila visitatori

La 30ª edizione di Autopromotec, andata in scena a BolognaFiere, ha superato ogni previsione, confermandosi il principale evento europeo dedicato alle attrezzature per le officine e l’aftermarket indipendente. Quattro giorni di networking che fanno da catalizzatore globale di innovazione, sostenibilità e business. L’edizione di quest’anno è speciale per svariati motivi: Autopromotec festeggia 60 anni di storia, il numero di visitatori giornalieri ha superato il record 2019 e SICURAUTO.it festeggia il successo del suo primo AFTERMARKET & SERMI FORUM, organizzato anche grazie al contributo di Autopromotec.

AUTOPROMOTEC UNISCE PROFESSIONISTI DA OLTRE 130 PAESI

I numeri di Autopromotec 2025 sono stati da record: 97.348 presenze registrate e una quota del 17% composta da operatori professionali internazionali provenienti da ben 130 Paesi. È stata, soprattutto, la conferma del ruolo strategico che questa manifestazione svolge per l’intero comparto aftermarket, come osservatorio privilegiato delle tendenze tecnologiche e nodo cruciale per il networking tra imprese, buyer e stakeholder istituzionali. Con una media di 24.337 presenze giornaliere, la kermesse bolognese ha superato i livelli del 2019, edizione fino ad oggi considerata il punto più alto dell’evento.

INTERNAZIONALIZZAZIONE, FILIERA E SOSTENIBILITÀ: LE TRE DIRETTRICI DEL SUCCESSO

Come sottolineato da Renzo Servadei, Amministratore Delegato di Autopromotec, ciò che distingue questa manifestazione è la qualità del dialogo che riesce ad instaurare tra i protagonisti della filiera: “Non è solo una fiera, è un motore strategico per l’evoluzione del settore”.

Anche SICURAUTO.it ha dato il suo contributo al dialogo tra gli operatori e i protagonisti dell’IAM, organizzando l’AFTERMARKET & SERMI FORUM, che è stato possibile grazie alla collaborazione con Autopromotec e ai Golden Sponsor Consorzio Assoricambi e Launch Italy, i Silver Sponsor Bardahl – Emme Antincedio – Cyclus – Cobat TYRE – Reman Auto. Il progetto è stato realizzato anche in collaborazione con Dekra, eBay – LKQ Rhiag e Neryus e ha ottenuto i prestigiosi patrocini CEI e CNA.

Il claim “Imprenditore faber fortunae suae” è stato il fil rouge di un programma di conferenze su svariati temi caldi, come flotte, biocarburanti, ricambi usati, revisione, SERMI e PFU, di cui pubblicheremo integralmente i video sui nostri canali social prossimamente. Intanto, ecco un commento del direttore Claudio Cangialosi sull’evento.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON AUTOPROMOTEC

I riflettori si sono appena spenti, ma l’agenda dell’aftermarket automotive è già proiettata verso il futuro. Il prossimo appuntamento è fissato per il Futurmotive Talks, che si terrà presso il Tecnopolo di Bologna il 21 e 22 maggio 2026: un think tank pensato per anticipare le grandi trasformazioni del settore. Autopromotec tornerà invece a riempire i padiglioni di BolognaFiere dal 26 al 29 maggio 2027.