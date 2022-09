Automechanika 2022: i vincitori dell’Innovation Award

Ecco le soluzioni più innovative e sostenibili presentate ad Automechanika Francoforte 2022 che hanno ottenuto l’Innovation Award

Automechanika Francoforte 2022 è il maggiore appuntamento europeo per gli operatori dell’Independent Aftermarket per presentare nuovi servizi, prodotti e attrezzature per la riparazione dei veicoli. Come ogni edizione l’Automechanika Innovation Award premia le soluzioni che si distinguono tra le tante novità della fiera. Ecco quali sono i vincitori 2022.

INNOVATION AWARDS AD AUTOMECHANIKA 2022: IL PREMIO

I vincitori degli Innovation Awards ad Automechanika 2022 sono stati scelti tra un totale di 133 candidati nelle categorie mobilità elettrica; dati e connettività; soluzioni per officine e servizi; soluzioni per componenti e tecnologia; carrozzeria e vernici; lavaggio e cura dell’auto; accessori e personalizzazione; veicoli commerciali. Prodotti e soluzioni sono stati valutati da una giuria internazionale di 14 esperti. I giudici hanno esaminato vari criteri, tra cui il grado di innovazione, l’impatto sui costi, la facilità d’uso, la funzionalità, la rilevanza per il mercato dei ricambi, la sicurezza e la qualità, nonché eventuali contributi alla protezione dell’ambiente e alla sostenibilità.

LE CATEGORIE PREMIATE CON L’INNOVATION AWARD AD AUTOMECHANIKA 2022

“Le innovazioni sono il punto focale di Automechanika”, ha dichiarato Stephan Kurzawski, Senior Vice President di Messe Frankfurt alla cerimonia di premiazione. “Negli ultimi anni, nuovi prodotti e soluzioni intelligenti sono stati sviluppati a un ritmo sbalorditivo. Ciò evidenzia ancora una volta la ricchezza dell’innovazione offerta nel mercato dell’aftermarket automobilistico internazionale”. Durante la cerimonia del primo giorno della fiera Automechanika 2022 di Francoforte, sono stati consegnati ai vincitori 8 Innovation Awards nelle categorie E-Mobility; Workshop & Service Solutions; Data & Connectivity; Parts & Technology Solutions; Body & Paint; Car Wash & Care. Inoltre è stato assegnato anche un Green Award al prodotto valutato come particolarmente sostenibile perché permette di risparmiare risorse nelle operazioni di rimozione e recupero di vetture elettriche danneggiate.

VINCITORI DELL’INNOVATION AWARD AD AUTOMECHANIKA 2022

– MaxiCharger DC FAST di Autel (E-Mobility) è una stazione di ricarica rapida a corrente continua (CC) per veicoli elettrici a batteria con una potenza massima di uscita di 240 kW;

– App Herth+Buss Product Detector (Data & Connectivity) consente di identificare rapidamente e facilmente un ricambio che può essere anche ordinato tramite App (nei Paesi in cui è attiva). Con questa app, il ricambio può essere semplicemente scansionato, eliminando la ricerca attraverso i cataloghi online. La capacità di riconoscimento delle immagini dell’app fa risparmiare tempo e denaro alle officine;

– LiBa Rescue (Workshop & Service Solutions) è un sistema di recupero per veicoli elettrici resistente al calore fino a 1.500 °C che funziona come una coperta antincendio. In caso di incendio o come misura preventiva, il veicolo danneggiato viene spinto sopra il sistema di recupero, dopodiché viene avvolto con lo scopo di limitare l’apporto di ossigeno;

– Knorr-Bremse Systeme Nutzfahrzeuge GmbH (Parts & Technology Solutions) è un sistema di riduzione della coppia frenante che aiuta ad abbassare le emissioni di CO2, il consumo di carburante e il livello di particolato fine dall’usura delle pastiglie dei freni;

– Eagle (Body & Paint) – Sistema elettronico di misurazione della carrozzeria dell’auto tramite laser. Serve a misurare la deformazione del telaio rilevando in modo affidabile anche deviazioni di 1,5 mm. I risultati vengono quindi confrontati con le coordinate CAD fornite dal produttore del veicolo. Un intero veicolo può essere misurato in non più di dieci minuti;

– ColourScannerPRO (Car Wash & Care) è uno strumento digitale mobile per riconoscere in modo rapido il colore della pelle per le riparazioni degli interni. Lo scanner a colori è collegato allo smartphone tramite Bluetooth all’app COLORLOCK;

– Dropracks – Portapacchi elevabili (Accessories & Customizing) è un sistema portapacchi per auto in cui il piano di carico non è fissato in modo permanente e si può abbassarla all’altezza del torace per facilitare le operazioni di carico;

– Sistema di assistenza alla svolta retrofit per veicoli commerciali di ZF Aftermarket (Commercial Vehicles). E’ dotato di un sistema di sensori che combina radar con sensori ottici. In condizioni meteorologiche avverse, come pioggia battente, nebbia o neve, quando la telecamera non è in grado di fornire informazioni affidabili, il radar è supportato da un secondo sistema di sensori.