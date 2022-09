Automechanika 2022: i kit Schaeffler per la riparazione di EV

Manutenzione, mobilità e servizi digitali per le officine: ecco quali saranno le novità Schaeffler ad Automechanika Francoforte 2022

Automechanika Francoforte 2022 sarà l’occasione per molti protagonisti dell’Independent aftermarket di presentare soluzioni, servizi e prodotti sviluppati apposta per le auto elettrificate. In questo articolo vi abbiamo anticipato le novità Continental, mentre oggi apriremo una finestra sulla manutenzione delle auto ibride ed elettriche con le novità Schaeffler ad Automechanika Francoforte 2022. Ecco le novità principali che saranno visibili da vicino allo stand Schaeffler nell’area esterna Agora A02 dal 13 al 17 settembre 2022.

LO STAND SCHAEFFLER AD AUTOMECHANIKA FRANCOFORTE 2022

Lo stand Schaeffler ad Automechanika Francoforte 2022 presenta innovative soluzioni di riparazione per motori ICE, auto ibride ed elettriche. “Con le nostre soluzioni di riparazione intelligenti e le offerte di servizi digitali, aiutiamo le officine ad affrontare le crescenti sfide della mobilità elettrica e della digitalizzazione”, spiega Jens Schüler, CEO Automotive Aftermarket di Schaeffler. “Allo stesso tempo, ci assicuriamo che siano ancora in grado di riparare i tradizionali motori a combustione in modo professionale. Ciò consentirà alle officine di continuare a fornire un servizio completo ai propri clienti”. Quest’anno lo Stand Schaeffler posizionato nell’area esterna “Agora A02” è suddiviso in tre aree:

– Market-Centric;

– Customer-Oriented;

– Future-Ready.

MANUTENZIONE AUTO ELETTRIFICATE CON SCHAEFFLER AD AUTOMECHANIKA 2022

L’area “Market-Centric” si concentrerà sulle necessità dei clienti, includendo soluzioni di riparazione per le officine innovative. Tra i prodotti di punta il kit di riparazione LuK “disconnected clutch C0” per i veicoli ibridi, la seconda generazione del modulo Thermal Management INA per veicoli con azionamento/spegnimento automatico o per trasmissioni ibride e le nuove generazioni di cuscinetti a sfere del WheelSet FAG. Schaeffler presenterà le nuove tecnologie emerse dallo sviluppo di veicoli tra cui:

– l’assale elettrico 3 in 1 a 800 volt;

– i cuscinetti a sfera TriFinity;

– lo sterzo intelligente delle ruote posteriori (iRWS).

NOVITA’ REPEXPERT DI SCHAEFFLER AD AUTOMECHANIKA 2022

Il servizio REPXPERT è al centro dell’area “Customer-Oriented” e racchiude tutti i servizi offerti nel settore aftermarket e supporto digitale per le officine indipendenti. Presso lo stand Schaeffler ad Automechanika Francoforte 2022, i visitatori potranno sperimentare lo Schaeffler OneCode. Il QR code che si trova sull’imballo dei prodotti LuK, INA e FAG. In pochi secondi l’officina può avere accesso al codice del componente, controllare l’autenticità del prodotto e collezionare punti bonus REPXPERT. Basta scansionare il OneCode con uno smartphone o un tablet o inserire manualmente le cifre nell’app REPXPERT o nel portale online.

IL FUTURO DELLA MOBILITA’ SCHAEFFLER AD AUTOMECHANIKA 2022

Nell’area “Future-Ready” ad Automechanika Francoforte 2022, Schaeffler dedicherà buona parte della presenza in fiera ai temi della mobilità del futuro e della sostenibilità. In questo il rolling chassis del Gruppo Schaeffler avrà un ruolo centrale. Il sistema scalabile e salvaspazio è pensato per la guida autonoma con tecnologia drive-by-wire, quattro mozzi ruota elettrici ad alta o bassa tensione e una ruota sterzante singola.