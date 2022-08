Auto in leasing e prezzi poco trasparenti, l’Antitrust bacchetta 14 Case

L’Antitrust apre un’indagine sulle condizioni contrattuali di leasing auto e finanziamento: multa evitata per 14 Case auto

Le auto in leasing sono un’alternativa al noleggio a lungo termine molto diffusa al punto che si era consolidata tra le Case auto l’abitudine di promuovere prezzi e condizioni in modo più vantaggioso che chiaro. L’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avvisato 14 Costruttori dell’apertura di un procedimento sulle modalità con cui i siti ufficiali proponevano le offerte di acquisto di auto nuove con finanziamento e leasing. Le Case hanno rischiato una multa fino a 5 milioni di euro. Ecco i dettagli del provvedimento e gli impegni assunti dai Costruttori.

ANTITRUST: PIÙ CHIAREZZA SULLE CONDIZIONI DI LEASING E FINANZIAMENTO AUTO

L’Autorità Antitrust ha stabilito dopo opportuna indagine che le modalità di presentazione delle offerte di acquisto con finanziamento e di leasing di 14 Case auto erano infatti omissive e ingannevoli. “Alcune case automobilistiche hanno iniziato a proporre ai consumatori, in alternativa all’acquisto, contratti di leasing di durata spesso triennale, strutturati sulla base di un rilevante anticipo, una rata mensile e, in caso di leasing finanziario, un’opzione di riscatto”. In pratica “veniva enfatizzato l’importo della rata mensile oppure un prezzo non comprensivo di oneri finanziari o spese, relegando allo stesso tempo, in sezioni di non agevole lettura, informazioni essenziali sul costo da sostenere”. Informazioni contrattuali di proposte che l’AGCM ritiene piuttosto complesse per la presenza di differenti elementi che permettono diverse ripartizioni dei pagamenti nel tempo, come:

– anticipo;

– numero di rate mensili;

– maxirata finale;

– valore di riscatto.

LE CASE AUTO ACCUSATE DI PUBBLICITÀ POCO TRASPARENTE SUL LEASING

Come spiega l’AGCM anche nei rispettivi provvedimenti pubblicati, le modalità di presentazione delle informazioni contrattuali sui siti Internet contribuiscono a determinare il costo da sostenere per acquistare mediante finanziamento o per utilizzare in leasing le auto pubblicizzate. Lo stesso filone d’indagine ha riguardato le Case costruttrici di seguito che hanno proposto gli impegni vincolanti di cui parliamo al paragrafo successivo:

– BMW Italia;

– FCA Italy;

– Ford Italia;

– Honda Motor Europe Limited;

– Hyundai Motor Company Italy;

– Kia Italia;

– Mercedes-Benz Italia;

– Mitsubishi Motors Automobili Italia;

– Nissan Italia;

– PSA Group Italia;

– Renault Italia;

– Suzuki Italia;

– Toyota Motor Italia;

– Volkswagen Group Italia;

AUTO IN LEASING E FINANZIAMENTO A LUNGO TERMINE: GLI IMPEGNI DELLE CASE

Per queste Case auto l’Autorità Antitrust ha accettato gli impegni vincolanti per rendere più chiare le informazioni sulle condizioni economiche delle offerte di acquisto con finanziamento e di leasing. “Gli impegni proposti rappresentano un significativo miglioramento della comunicazione relativa alle condizioni di finanziamento perché riducono l’asimmetria informativa, assicurano condizioni di offerta trasparenti e immediatamente comprensibili”. Le Case auto riporteranno le informazioni economiche rilevanti (l’entità dell’anticipo, il numero e l’importo mensile delle singole rate e dei canoni di leasing, l’entità del versamento finale, l’eventuale valore di riscatto, il TAN e il TAEG) in un unico riquadro visivo. Ovviamente l’AGCM continuerà a sorvegliare l’ottemperanza degli impegni assunti.