Auto Connesse: tutte le norme UE in vigore sull’accesso ai dati

Le auto connesse, grazie a sistemi di comunicazione avanzati e alla capacità di generare e condividere dati in tempo reale stanno rivoluzionando la mobilità ma anche il post vendita: ne abbiamo parlato anche nel 4° Aftermarket Report di SICURAUTO.it, presentato durante un evento esclusivo presso la sede di LKQ RHIAG, e che pubblicheremo nelle prossime settimane. Ma al contempo le auto connesse pongono nuove sfide sul piano normativo, specialmente per quanto riguarda la gestione, l’accesso, la condivisione dei dati e gli eventuali costi. Aspetti su cui regge la concorrenza tra le reti OEM-OES dei Costruttori e le reti IAM (Independent Aftermarket). Il tanto atteso regolamento In-Vehicle Data è in ritardo rispetto alle promesse della Commissione europea del precedente mandato. Ma l’ACEA (Associazione europea dei Costruttori) sostiene che la pressione legislativa è alta poiché l’automotive si basa su oltre 20 norme e regolamenti già in vigore nell’Unione europea.

REGOLAMENTI UE SULL’ACCESSO AI DATI GENERATI DAI VEICOLI

L’Unione Europea ha implementato nel tempo una serie di normative trasversali e settoriali che regolano l’automotive sulla sicurezza, legalità, privacy, impatto economico, etc. Alla pubblicazione dell’articolo sono oltre 20 le normative UE che – come riporta l’ACEA – regolano in modo diretto o indiretto la condivisione dei dati generati dai veicoli connessi.

Questi regolamenti avrebbero l’obiettivo di garantire il pieno controllo dei consumatori sui dati e permettere un accesso equo e trasparente a terze parti, come i fornitori di servizi indipendenti, autoriparatori e operatori del mercato post-vendita. Eccoli raggruppati in regolamenti trasversali e regolamenti di settore e a quali ambiti/soggetti si riferiscono.

REGOLAMENTI UE TRASVERSALI SUI DATI DA VEICOLI CONNESSI

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI:

e-Privacy , Directive 2002/58/EC;

, Directive 2002/58/EC; GDPR, Regulation (EU) 2016/679;

ECONOMIA:

Data Act Regulation , (EU) 2023/2854/EC – Dati del veicolo e dei servizi correlati;

, (EU) 2023/2854/EC – Dati del veicolo e dei servizi correlati; Data Governance Act, Regulation (EU) 2022/868 – Dati relativi ai servizi di intermediazione;

MOBILITÀ E SERVIZI DI TRASPORTO INTELLIGENTI:

Safety-Related Traffic Information (SRTI), Delegated Regulation (EU) 886/2013 – Dati su strade e traffico;

(SRTI), Delegated Regulation (EU) 886/2013 – Dati su strade e traffico; Real-Time Traffic Information (RRTI), Delegated Regulation (EU) 2022/670 – Dati su strade e traffico;

VEICOLI ELETTRICI:

Batteries Regulation (EU) 2023/1542 – Batterie;

(EU) 2023/1542 – Batterie; Renewable Energy Directive (EU) 2023/2413 – Veicoli elettrici;

APPLICAZIONE DELLA LEGGE E CONTROLLI:

eVidence Regulation (EU) 2023/1543 – Utenti dei servizi, traffico dati e contenuti;

REGOLAMENTI UE SETTORIALI SUI DATI DA VEICOLI CONNESSI

CONDUCENTI:

Tachograph Regulation (EU) 165/2014 – Dati di guida e di viaggio;

AFTERMARKET:

Motor Vehicle Block Exemption (MVBER) Regulation (EU) 461/2010 – Riparazione, manutenzione e diagnostica;

(MVBER) Regulation (EU) 461/2010 – Riparazione, manutenzione e diagnostica; Repair and maintenance information Regulation (EU) 2018/858 – Riparazione e manutenzione;

(EU) 2018/858 – Riparazione e manutenzione; Periodic Technical Inspections (PTI) Implementazione Regulation (EU) 2019/621 – Dati diagnostici dei veicoli;

(PTI) Implementazione Regulation (EU) 2019/621 – Dati diagnostici dei veicoli; Software update UN Regulation 156 – Aggiornamenti Software;

SICUREZZA:

eCall Regulation (EU) 2015/758 – Dati eventi;

(EU) 2015/758 – Dati eventi; Event Data Recorders (EDR) Delegated Regulation (EU) 2022/545 – Dati eventi;

(EDR) Delegated Regulation (EU) 2022/545 – Dati eventi; Automated Lane Keeping Systems (ALKS) UN Regulation 1 57 – dati ALKS;

(ALKS) UN Regulation 1 57 – dati ALKS; Intelligence Speed Assistance (ISA) Delegated Regulation (EU) 2021 / 1958 – Informazioni sul funzionamento del sistema;

AMBIENTE:

Euro 7 Regulation (EU) 2024/1257 – Dati emissioni;

Regulation (EU) 2024/1257 – Dati emissioni; Real-world emissions Implementing Regulation (EU) 2021/392 – Dati emissioni;

(EU) 2021/392 – Dati emissioni; Truck and bus emissions Regulation (EU) 2019/142 & 2017/2400 – Dati emissioni;

(EU) 2019/142 & 2017/2400 – Dati emissioni; OBFCM cars and vans Regulation (EU) 2017/1151 – Dati consumo carburante;

(EU) 2017/1151 Dati consumo carburante; OBFCM trucks and buses Implementing Regulation (EU) 2024/1610 – Dati consumo carburante;

ACEA: NUOVA NORMA VERTICALE NON SERVE

Tra le norme trasversali più rilevanti sui “dati connessi”, ci sono senza dubbio il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), che stabilisce le regole fondamentali sul trattamento e la protezione dei dati personali, e il Regolamento sulla governance europea dei dati, che crea un quadro per la condivisione dei dati tra soggetti pubblici e privati.

Un altro pilastro della regolamentazione europea è il Data Act, approvato nel 2023, che stabilisce regole generali per la condivisione e l’uso dei dati generati da tutti i dispositivi connessi, inclusi i veicoli. Il nodo della questione è proprio questo: l’assenza di un regolamento verticale e specifico sui dati generati dai veicoli, sul tavolo della Commissione europea.

Tuttavia l’ACEA confida in un ripensamento dei legislatori, sostenendo altre priorità dell’UE: “l’UE non può più permettersi di regolamentare la sua via d’uscita da ogni problema percepito. La proposta (di In-Vehicle Data Act, ndr) inevitabilmente mina la competitività aggiungendo un ulteriore onere quando dovremmo concentrarci sulla gestione della massiccia trasformazione verde e digitale che il nostro settore affronta. Quel che è peggio, la regolamentazione potrebbe aprire le porte a terze parti per influenzare il comportamento dei veicoli su strada, ponendo importanti rischi per la sicurezza in un momento in cui le minacce alla sicurezza informatica sono in aumento.”