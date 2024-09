Presentazione 4° Aftermarket Report: ecco il programma del 10 ottobre

Manca ormai poco alla presentazione del 4° Aftermarket Report di SICURAUTO.it: il 10 ottobre 2024 alle ore 15:00, presso l’auditorium di LKQ RHIAG in Via Vincenzo Monti 23 a Pero (Milano), sveleremo i dati esclusivi del Report dal titolo “Connettività, Elettrificazione, SERMI e Sostenibilità: quali soluzioni concrete per l’Aftermarket del futuro?“. L’evento ha già catturato un grande interesse negli addetti ai lavori e lo testimonia l’altissimo numero di adesioni che ci ha ‘costretto’ ad annunciare il sold out con diverse settimane di anticipo. Sarà dunque una bella giornata di confronto per tutto l’Aftermarket italiano, ricca di spunti e riflessioni su un settore in continuo fermento. Ecco il ricco programma.

LA PRESENTAZIONE DEL 4° AFTERMARKET REPORT TRA DATI ESCLUSIVI E CONDIVISIONE DI IDEE

La presentazione del 4° Aftermarket Report, frutto di mesi di lavoro e di inchieste esclusive della redazione di SICURAUTO.it e dei partner Bain & Company e Politecnico di Milano, servirà non soltanto a condividere le tante novità che abbiamo raccolto per la filiera dell’aftermarket, ma anche per ascoltare interessantissimi panel discussion e deep dive sui principali temi e trend del momento, a cura di noti stackholders e opinion leader del settore.

I relatori e gli ospiti avranno l’opportunità di scaricare in anticipo il nuovo report “Connettività, Elettrificazione, SERMI e Sostenibilità: quali soluzioni concrete per l’Aftermarket del futuro?” prima della diffusione al pubblico, che avverrà nelle settimane successive al 10 ottobre.

Al termine della presentazione e dei panel seguirà un networking cocktail in terrazza che costituirà un’ulteriore occasione di confronto tra i partecipanti.

GLI AFTERMARKET REPORT DI SICURAUTO.IT: UNA TRADIZIONE CHE SI RINNOVA

Per SICURAUTO.it continua quindi l’apprezzata tradizione dei report esclusivi sul mondo dell’Aftermarket, inaugurata nel 2019 con l’indagine “Manutenzione auto elettrica e ibrida” e proseguita nel 2022, dopo due anni di stop obbligato per la pandemia, con lo studio su “Auto elettriche e connesse: impatto su aftermarket e consumatori“, quindi nel 2023 con l’approfondimento riguardante “Auto Connesse ed Elettriche: le opportunità di oggi e domani“. Tuttavia, mentre le presentazioni dei nostri precedenti report erano inserite nell’ambito di altri eventi, stavolta avrà un evento di presentazione unico ed esclusivo. A testimonianza della crescita del nostro lavoro, sia in termini di qualità che di interesse da parte della filiera dell’aftermarket.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

[15:00] – Registrazione partecipanti

[15:25] – Saluti e apertura lavori

[15:30] – Presentazione dati 4’ Aftermarket Report di SICURAUTO.it

Keynote speech

– Claudio Cangialosi – Direttore SICURAUTO.it

[15:50] – Elettrificazione, connettività e sostenibilità: come restare al passo in un mercato in costante cambiamento?



Panel discussion

– Frederic Servajean – Garage Networks and Services Manager at LKQ Rhiag

– Marco Baldoli – Chief Auto Officer presso Europ Assistance

[16:05] – Connected Cars: how can we really access Data and do Business in the Aftermarket?

Panel discussion in lingua inglese

– Katharina Roecker – Manager of Strategic Projects and Customer Development at HIGH MOBILITY

– Morten Gregersen – Director of Business Development at Connected Cars

[16:20] – Riparare e diagnosticare un’auto elettrificata, quali norme e strumenti disponibili?

Roundtable – Con focus sulla nuovissima Specifica Tecnica CEI C.1317

– Andrea Rebasti – Direzione Tecnica CEI

– Marco Bettin – Direttore Commerciale Launch Italy

– Gianluca D’Aurea – Workshop Solutions & Services Manager at LKQ Rhiag

[16:50] – Il SERMI in Italia: cosa fare per certificarsi e come si verifica l’identità di un operatore abilitato?



Roundtable

– Marco Lovetere – Head of Product Management at Digidentity

– Maurizio Turtura – Head of Automotive Services at RINA

– Simone Mausoli – Hydrogen, Innovation & Special Project Manager at Bureau Veritas Italia

– Piergiorgio Beccari – Presidente ADIRA

[17:10] – Coffee break

[17:30] – Ricambi rigenerati, recuperati e nuova ELV: quali opportunità concrete per gli operatori Aftermarket?



Panel discussion

– Emiliano Casucci – ELV Manager presso Haiki Cobat e responsabile Rete Cyclus

– Michele Nardelli – Direttore Generale Remanauto srl

[17:45] – Come andrà l’Aftermarket italiano nel 2035? I dati esclusivi di Bain & Company



Deep dive

– Gianluca Di Loreto – Partner presso Bain & Company – Industrial & Automotive sectors

[18:00] – Quanto spendono in strumenti e acquisizione dati RMI le officine IAM Italiane?



Deep dive

– Elisa Vannini – Ricercatrice Osservatorio Connected Vehicle & Mobility presso Politecnico di Milano

[18:15] – Il commento finale dei patrocinatori ANFIA, ADIRA, CNA, AUTOPROMOTEC



Roundtable

– Massimo Pellegrino – Coordinatore ANFIA-Aftermarket

– Renzo Servadei – Autopromotec CEO

– Andrea Boni – Responsabile comunicazione e mercato ADIRA

– Francesco Circosta – Presidente Nazionale CNA Meccatronica.

[18:30] – Networking cocktail in terrazza